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Євробачення-2020: Іспанія обрала представника на пісенний конкурс

21.01.2020

Іспанію, яка входить до «Великої п’ятірки» й автоматично потрапляє до фіналу Євробачення-2020, представить Blas Cantó (Блас Канто). Для виконавця це не перша спроба підкорити пісенний конкурс. Детальніше про учасника конкурсу від Іспанії читайте в матеріалі.

Blas Cantó

У студії новинного шоу телекомпанії Telediario De La було оголошено представника Іспанії на прийдешньому Євробаченні-2020. Ним став Blas Cantó (Блас Канто), який у своєму інтерв’ю дав зрозуміти, що участь у найбільшому пісенному конкурсі завжди була його мрією. Своїми емоціями іспанський красень поділився у своєму акаунті в Instagram.

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Blas Cantó

Блас Канто Морено був у центрі уваги з юних років і навіть виграв у п’ятому сезоні масштабного талант-шоу в Іспанії «Tu Cara Me Suena» («Your Face Sounds Familiar»). Співак кілька разів намагався підкорити пісенний конкурс. 2011 року у складі гурту AURYN заповітний квиток на Євробачення йому отримати не вдалося. Після того, як колектив у 2016 році розпався, Блас продовжив свою співочу кар’єру.

Більше на тему: Євробачення-2020: від Бельгії виступить гурт Hooverphonic

Уже 2017 року поп-співак випустив свій перший сольний сингл «In Your Bed», а торік – перший сольний альбом «Complicado», який посів перше місце в чартах іспанських альбомів. На цей момент конкурсна пісня все ще не анонсована, тому, щоб познайомитися з творчістю представника від Іспанії, пропонуємо послухати один із треків Бласа Канто – «Complicado».


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