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«Зоя»: що чекає глядачів у 1 і 2 серіях серіалу

20.01.2020

Серіал «Зоя» – історія в 8 серіях про життя двох людей, яким волею випадку доведеться стати ворогами. Молода дівчина з багатої сім’ї, яка з дитинства не знала відмови ні в чому, в жахливому ДТП втрачає свого коханого. Але винний в аварії зник з місця злочину. І тепер головна героїня жадає помсти, вона хоче посадити злочинця за ґрати. Але чи вдасться їй реалізувати свій план? Дізнайтеся в 1 і 2 серіях восьмисерійного серіалу «Зоя» сьогодні о 20:00 на телеканалі СТБ!

Зоя серіал

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Зоя Новінська – молода дівчина з багатої сім’ї. Її сурова мати планує видати дочку заміж за сина впливового політика. І, здавалося б, питання про майбутнє весілля вирішено. Але Зоя кохає іншого і планує вийти за нього. Обранець Зої – звичайний хлопець, далекий від способу життя сім’ї головної героїні.

Вони щасливі разом, але доля розлучає закоханих жахливим способом… Хлопець Зої гине в ДТП. Винуватець аварії зник з місця подій. І тепер відчайдушна Зоя буде жити по-іншому – вона вибирає шлях помсти.

Що чекає глядачів у 1 і 2 серіях серіалу? Дивіться сьогодні «Зою» о 20:00!

Серіал Зоя – 1 серія: дивитися онлайн

Серіал Зоя – 2 серія: дивитися онлайн

Video: «Зоя»: що чекає глядачів у 1 і 2 серіях серіалу

Серіал Зоя : скільки серій в серіалі Зоя і про що сюжет 1 і 2 серії серіалу Зоя, читайте в анонсі. 1 і 2 серії на сайті СТБ вже 20.01.2020

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