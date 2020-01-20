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Оксана Байрак вирушила до Йорданії на Водохреще

20.01.2020

Режисер багатосерійного фільму «Ніщо не трапляється двічі» Оксана Байрак вирушила до Йорданії на Водохреще. Про це стало відомо завдяки публікації в Instagram. Як королева кінематографа привітала українців з Водохрещем — читайте в матеріалі.

оксана байрак

Оксана Байрак привітала всіх своїх шанувальників з великим святом — Хрещенням Господнім! Режисер побажала миру, доброти і любові до ближнього:

«Ні поділу православних на своїх і чужих! Ні кровопролиттю і образам брата братом! Врятуємо самих себе своїм же добром і розумом! Повторюючи істини Христові щодня, живучи за законами віри. Христа хрестив Іоанн Хреститель у водах річки Йордан».

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Саме в Йорданії Оксана пройшлася оливковою алеєю, прочитали молитву біля місця хрещення Господа і тричі занурилася у води річки Йордан.

Більше на тему: Оксана Байрак змонтувала перші серії «Ніщо не трапляється двічі»-2

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