Любовний гороскоп на січень 2020 року підкаже, що для нас приготував амур. Чого очікувати кожному знаку зодіаку в справах сердечних – читайте в любовному гороскопі на січень 2020 року від екстрасенсів СТБ.

Любовний гороскоп на січень 2020 року – Овен

Овни, після довгих свят ваші почуття до партнера можуть трохи охолонути. Однак це зовсім не означає, що кохання минуло. Вам необхідно відшукати гармонію та не панікувати, якщо бурхлива пристрасть не з’явиться одразу ж. Іноді таке буває. Зірки радять не зациклюватися на складнощах і з посмішкою дивитися в майбутнє. Воно у вашої пари є! А всі труднощі тимчасові.

Любовний гороскоп на січень 2020 року – Телець

Січень – трохи складний місяць для Тельців. Ваш партнер захоче побути сам. Однак ви розціните це як зраду. Не варто. Кожному іноді хочеться трохи більше особистого простору та часу лише для себе. Намагайтеся з більшою повагою ставитися до бажань своєї другої половинки, і тоді ваші стосунки стануть іще міцнішими.

Любовний гороскоп на січень 2020 року – Близнюки

Для Близнюків січень може стати одним із найкращих місяців цього року. Нові цікаві знайомства можуть перерости в запаморочливий роман. Тільки не варто з головою занурюватися в кохання. Залиште місце для свого власного життя, інакше ризикуєте швидко перегоріти і втратити інтерес до партнера. Сімейним же Близнюкам варто подбати про свою другу половинку та подумати про повернення романтики.

Любовний гороскоп на січень 2020 року – Рак

Для Раків січень може стати дуже складним місяцем. З огляду на вразливість, Раки ризикують згадати всі косяки свого партнера. А це може спричинити великі сварки та серйозні суперечки. Для того, щоб цього уникнути, варто зосередити свою увагу на позитивних рисах партнера та більше часу проводити разом.

Любовний гороскоп на січень 2020 року – Лев

Левам слід проявити величезну обережність у стосунках із коханою людиною. Через амбіції та мету стати першим може виникнути бажання розірвати стосунки. Однак не поспішайте приймати рішення, інакше до кінця місяця можете залишитися біля розбитого корита. Астрологи радять бути обережними під час нових знайомств і не поспішати у стосунках.

Любовний гороскоп на січень 2020 року – Діва

Діви, січень може принести вам нові стосунки. Випадкове знайомство може закінчитися шлюбом і народженням дітей. Тож проявіть обережність, щоб не зіпсувати собі життя. Для тих Дів, які вже в парі, місяць обіцяє багато романтики та приємних сюрпризів.

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Любовний гороскоп на січень 2020 року – Терези

Зірки радять послабити хватку й дозволити своїй другій половинці самостійно вирішувати, як провести свій вільний час. Ваш запал і нетерпимість можуть стати причиною гучних скандалів. Щоб їх уникнути, дайте можливість своєму партнерові побути на самоті і зайнятися улюбленим хобі.

Любовний гороскоп на січень 2020 року – Скорпіон

Із настанням нового року у сфері стосунків відбудеться оновлення. Ви по-новому поглянете на свого партнера, що додасть вашим взаєминам ще більше пристрасті. Однак астрологи радять не з’ясовувати стосунки з партнером, не сперечатися з приводу грошей. І тим паче не варто чинити на зло. Проявіть терпіння, і всі негаразди обійдуть вас стороною.

Любовний гороскоп на січень 2020 року – Стрілець

Для сімейних Стрільців січень обіцяє бути дуже спокійним. У ваших стосунках панує розуміння та гармонія. Частіше демонструйте свою любов. Можна влаштувати кілька романтичних побачень. Це поверне в уже усталені стосунки пристрасть і новизну. Ви занадто довго займалися побутом. Настав час непередбачуваності.

Любовний гороскоп на січень 2020 року – Козеріг

Козероги, навколо вас буде витати романтика. Забудьте про кар’єру і пориньте в чуттєву атмосферу кохання. Влаштуйте для своєї половинки романтичний вечір або вирушіть на вік-енд до іншого міста. Самотнім Козерогам варто відвідувати більше заходів і нових закладів, удача буде з вами. Можливо, ви зустрінете людину, з якою незабаром захочете провести все своє життя.

Любовний гороскоп на січень 2020 року – Водолій

Січень принесе Водоліям дуже багато сварок. А все через ревнощі і невпевненість у собі. Намагайтеся не конфліктувати через гроші та роботу. Ваші інтереси трохи розходяться, проте це зовсім не означає, що ви не можете бути разом. Не ставте свої «хочу» вище за інтереси партнера, тоді у стосунках буде більше ніжності та душевного тепла.

Любовний гороскоп на січень 2020 року – Риби

Для Риб січень 2020 року – чудовий час, щоб пізнати партнера ще ближче. Проводьте якомога більше часу разом, ходіть на прогулянки. Можливо, варто задуматися про вік-енд за містом. Правда, не варто повністю розчинятися в коханій людині. Залиште трохи простору та часу для себе.

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