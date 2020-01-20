Гороскоп на 21 січня 2020 року принесе вам багато корисної інформації. Кого чекають приємні знайомства і несподіваний спадок, а хто повинен звернути увагу на своє здоров’я? Читайте гороскоп від екстрасенсів СТБ в матеріалі.

Овен

День внутрішньої сили. Сьогодні ви зможете знайти нові корисні зв’язки, які згодом зіграють одну з ключових ролей у вашому житті.

Телець

Вам слід зосередити свою увагу на сім’ї. Затишний теплий вечір, проведений у колі найближчих людей, надовго зарядить вас позитивною енергією та додасть упевненості в собі.

Близнюки

День миру й покаяння. Сьогодні зірки не рекомендують вступати в конфлікти. Краще присвятіть себе важливим справам. Можна давати в борг. Тільки під відсотки. Не соромтеся, в цьому немає нічого поганого.

Рак

Сьогодні вам варто проявити великодушність і щедрість. Відмовтеся від алкоголю й тютюну. Присвятіть день духовному насиченню. Не зайвим буде вибачитися перед тими, кого ви образили.

Лев

Сьогодні вам може несподівано привалити спадок. Грамотно розпорядіться фінансами. Не варто спускати все відразу. Краще інвестуйте гроші в прибуткову справу. Подбайте про здоров’я.

Діва

Дуже важливий день. Не намагайтеся будувати плани на майбутнє. Все одно вони можуть змінитися. У стосунках із коханою людиною панує повна гармонія. Однак вам варто бути обережними, хтось поклав око на вашу другу половинку.

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Терези

Присвятіть день своєму здоров’ю. Після всіх новорічних свят ваша вага трохи збільшилася, тож є сенс подумати про відвідування спортзалу. Або, можливо, ви хочете записатися на танці? У будь-якому випадку, спорт корисний.

Скорпіон

Ваше прагнення до лідерства похвальне. Спробуйте знайти якомога більше однодумців і перетворіть їх на своїх союзників. У разі виникнення конфліктів не виходьте з себе, а намагайтеся вирішити все мирним шляхом.

Стрілець

Прекрасний день для початку нових серйозних стосунків. Відмовтеся від усіх людей, які тягнуть вас на дно. Відсьогодні тільки вперед.

Козеріг

Прекрасний день для творчих Козерогів. У фінансових справах краще відмовитися від непередбачених витрат. Купівля нового холодильника або дивана на користь вам не піде. Шукайте підтримку у близьких. Для душевного спокою краще почитайте хорошу книгу.

Водолій

Дуже несприятливий день для відряджень. Та й взагалі, якщо у вас є можливість, попрацюйте з дому. Перегляньте своє харчування. Вам катастрофічно не вистачає вітамінів.

Риби

Сьогодні не слід переоцінювати свої сили та можливості, а також сподіватися на розташування зірок ‒ і те, й інше має свої межі. На роботі ви можете почути серйозну критику з боку шефа. Не сперечайтеся, інакше це спричинить неприємності.

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