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Євробачення-2020: всі пісні учасників міжнародного конкурсу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

20.01.2020

У 2020 році  Євробачення проходитиме в Роттердамі, Нідерланди. Деякі країни вже підтвердили імена учасників, які представлятимуть їх на масштабному міжнародному конкурсі. Ми підготували перелік пісень, з якими музиканти виступатимуть на Євробаченні вже у травні 2020 року. Подробиці в матеріалі.

евровидение 2020

Більше на тему: Євробачення-2020: девіз конкурсу – «Відкрийся»

Албанія: Arilena ARA — «Shaj»

А купити квитки на Нацвідбір-2020 можна вже зараз:

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