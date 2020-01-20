У 2020 році Євробачення проходитиме в Роттердамі, Нідерланди. Деякі країни вже підтвердили імена учасників, які представлятимуть їх на масштабному міжнародному конкурсі. Ми підготували перелік пісень, з якими музиканти виступатимуть на Євробаченні вже у травні 2020 року. Подробиці – в матеріалі.

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Албанія: Arilena ARA — «Shaj»

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