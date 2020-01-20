Бельгія стала першою країною, яка оголосила свого представника на Євробаченні-2020. Цього року на сцені пісенного конкурсу в Роттердамі від Бельгії виступить гурт Hooverphonic. Коли буде представлена ​​конкурсна пісня та що відомо про гурт? Детальніше про учасника – в матеріалі.

Цьогоріч Бельгія знову стала першою країною, яка назвала свого представника. На Євробаченні-2020 під бельгійським прапором виступить гурт Hooverphonic.

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Гурт Hooverphonic було створено в жовтні 1995 року. Майже за 25 років своєї кар’єри музиканти розвинули власне моментально впізнаване звучання, щось між жанрами trip-hop і pop. Колектив випустив десять студійних альбомів, останній – «Looking For The Stars».

Hooverphonic

Із першого дня Алекс Каллієр (продюсер і автор пісень) разом із гітаристом Раймондом Гіртсом співпрацювали з різними виконавцями. З 2018 року голосом гурту стала Лука Кройсбергс. Роком раніше дівчина перемогла на вокальному шоу «The Voice of Flanders», де її тренером і наставником був Алекс.

Нині конкурсна пісня для Євробачення-2020 вже є у демо-версії, але ще не закінчена, вона на стадії доопрацювання. Відомо, що артисти спільно з телерадіокомпанією продовжують роботу над треком. А поки що пропонуємо послухати пісню з останнього альбому Hooverphonic – «Horrible Person».



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