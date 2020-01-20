Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Євробачення-2020: девіз конкурсу – «Відкрийся»

20.01.2020

Девіз майбутнього Євробачення 2020 року – «Відкрийся». Чому саме такий слоган представляє міжнародний конкурс, розповів Сітсе Баккер. Виконавчий продюсер у своєму коментарі також пояснив чому він може здаватися незавершеним. Детальніше про девіз пісенного конкурсу Євробачення-2020 читайте в матеріалі.eurovision 2020 slogan

Більше на тему: Євробачення-2019: перші фото головної сцени пісенного конкурсу

Девіз майбутнього Євробачення-2020 звучить як «Open Up!», Що в перекладі з англійської означає – «Відкрийся». Виконавчий продюсер пісенного конкурсу Сітсе Баккер пояснив, що гасло було створено навмисно неповним. Це було зроблено для того, щоб кожен міг відчути свободу і закінчити його по-своєму. Таким чином, даючи можливість пізнавати один одного краще.

«Ми шукали тему і гасло, які відображають те, що стоїть за Нідерландами, і за чим голландці можуть ідентифікувати себе; країна з відкритим розумом до світу, де ми висловлюємо свою думку, з повагою один до одного. Ми також визнали важливим вибрати тему, яка відображає дух нашого часу. Люди стурбовані посиленням поляризації, і свобода не настільки очевидна для всіх, як слід.

З гаслом «Open Up» ми гаряче запрошуємо людей відкритися іншим, висловлювати різні думки, розповідати один одному історії і, звичайно ж, слухати музику один одного», підкреслює Сітсе Баккер.

Нагадаємо, що 65-й за рахунком міжнародний пісенний конкурс пройде в Роттердамі: 12 травня (перший півфінал), 14 травня (другий півфінал), 16 травня (фінал).

Джерело інформації офіційний сайт eurovisionworld.com

А купити квитки на Нацвідбір-2020 можна вже зараз:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

Більше на тему: Буду питати про формулу Штайнмаєра: Сергій Притула знову вестиме Нацвідбір на Євробачення у 2020 році

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Олександр Порядинський - «Savior»: прем'єра кліпу
Олександр Порядинський - «Savior»: прем'єра кліпу
Гороскоп на тиждень з 20 по 26 січня
Гороскоп на тиждень з 20 по 26 січня
Переможниця «Х-фактор»-10 Еліна Іващенко на обкладинці «Отдохни»
Переможниця «Х-фактор»-10 Еліна Іващенко на обкладинці «Отдохни»
Королева ночі Оля Полякова святкує день народження
Королева ночі Оля Полякова святкує день народження
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Аліна Паш виступить на фестивалі «Сонар» у Барселоні
Аліна Паш виступить на фестивалі «Сонар» у Барселоні
Оля Полякова розчулила глядачів у Чикаго своєю промовою про Україну
Оля Полякова розчулила глядачів у Чикаго своєю промовою про Україну
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Аїда Ніколайчук - «The Red Moon»: прем'єра кліпу
Аїда Ніколайчук - «The Red Moon»: прем'єра кліпу

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить