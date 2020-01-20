Девіз майбутнього Євробачення 2020 року – «Відкрийся». Чому саме такий слоган представляє міжнародний конкурс, розповів Сітсе Баккер. Виконавчий продюсер у своєму коментарі також пояснив чому він може здаватися незавершеним. Детальніше про девіз пісенного конкурсу Євробачення-2020 читайте в матеріалі.

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Девіз майбутнього Євробачення-2020 звучить як «Open Up!», Що в перекладі з англійської означає – «Відкрийся». Виконавчий продюсер пісенного конкурсу Сітсе Баккер пояснив, що гасло було створено навмисно неповним. Це було зроблено для того, щоб кожен міг відчути свободу і закінчити його по-своєму. Таким чином, даючи можливість пізнавати один одного краще.

«Ми шукали тему і гасло, які відображають те, що стоїть за Нідерландами, і за чим голландці можуть ідентифікувати себе; країна з відкритим розумом до світу, де ми висловлюємо свою думку, з повагою один до одного. Ми також визнали важливим вибрати тему, яка відображає дух нашого часу. Люди стурбовані посиленням поляризації, і свобода не настільки очевидна для всіх, як слід.

З гаслом «Open Up» ми гаряче запрошуємо людей відкритися іншим, висловлювати різні думки, розповідати один одному історії і, звичайно ж, слухати музику один одного», – підкреслює Сітсе Баккер.

Нагадаємо, що 65-й за рахунком міжнародний пісенний конкурс пройде в Роттердамі: 12 травня (перший півфінал), 14 травня (другий півфінал), 16 травня (фінал).

Джерело інформації – офіційний сайт eurovisionworld.com

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