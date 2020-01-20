Продовжується продаж квитків на півфінали Нацвідбору на Євробачення-2020. 8, 15 і 22 лютого відбудуться відповідно I, II півфінали та фінальний вибір представника України на міжнародному пісенному конкурсі. Детальніше про те, де можна купити квитки на Нацвідбір-2020 у Києві, — в матеріалі.

Телеканал СТБ і UA: Суспільне мовлення оголосили про проведення Національного відбору на Євробачення-2020. Не пропустіть головну музичну подію року! Станьте частиною Євробачення-2020 і підтримайте учасників Нацвідбору в Україні. Разом ми оберемо гідного артиста, який представить Україну на Євробаченні-2020 у Нідерландах.

Більше на тему: Буду питати про формулу Штайнмаєра: Сергій Притула знову вестиме Нацвідбір на Євробачення у 2020 році

Купити квитки на Нацвідбір-2020 можна вже зараз:

Вартість квитків:

8 лютого — від 320 грн.

15 лютого — від 320 грн.

Ведучий прямих ефірів Національного відбору — Сергій Притула.

Музичний продюсер Національного відбору — Руслан Квінта.

Початок: о 18:00.

Адреса: Палац культури КПІ (Київ, пр. Перемоги, 37).

Увага! У залі буде вестися телевізійна зйомка! Трансляція прямих ефірів Національного відбору буде здійснюватися одночасно в ефірі телеканалів СТБ і UA: Суспільне мовлення 8, 15 і 22 лютого.

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