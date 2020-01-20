22 січня 1919 року було підписано Акт злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Саме цю дату щороку відзначають як День соборності України.

День соборності України: історія

Історично українські землі часто входили до складу різних країн – Польщі, Росії, Румунії, Австро-Угорщини. Об’єднати державу намагалися видатні українські гетьмани Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Петро Дорошенко, Пилип Орлик. Тому підписання Акта соборності в 1919 році стало святом для всіх українських патріотів, які продемонстрували могутню волю до етнічної й територіальної консолідації, а також самовизначення як незалежної та об’єднаної нації.

День соборності України: святкування

Перше офіційне відзначення свята Соборності на державному рівні відбулося 22 січня 1939 року в столиці Карпатської України — Хусті. Це була наймасовіша за 20 років перебування краю у складі Чехословаччини демонстрація українців — понад 30 тисяч учасників.

В сучасній Україні на державному рівні вперше святкували цей день вже у 1999 році.

День соборності України: символи

Живий ланцюг — символ та головна традиція Дня соборності України. Сьогодні це свято відзначають створенням живих ланцюгів, які об’єднують Західну і Східну частини країни. Перший такий ланцюг створили в 1990 році, коли понад мільйон патріотично налаштованих українців взялися за руки і об’єднали шлях з Києва до Львова.

У XXI столітті ця традиція стала поступово відроджуватися. Зазвичай близько тисячі людей збираються в живий ланцюг на київському мосту Патона, символічно об’єднуючи таким чином правий і лівий береги Дніпра.

В інших містах України також утворюють символічний живий ланцюг. Усі охочі беруть із собою державні жовто-блакитні прапори та приєднуються, ставши частинкою ланцюга.

День соборності України — робочий день.

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