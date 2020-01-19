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«Слідство ведуть екстрасенси»: Чому рідна матір дозволила вбити та зґвалтувати своє 8-річне дитя?

19.01.2020

Експерти проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» Жанна Шулакова та Ярослава Федорова сьогодні займалися жахливою історією мами, яка через божевільне кохання до чоловіка допомагала йому уникнути покарання за вбивство та зґвалтування її маленької донечки. Але що ще відчули екстрасенси? Та яка жахлива правда відкрилася в кінці програми?

Нещодавно до екстрасенсів звернулася Катерина Романець з Дніпропетровщини, яка думає, що її зникла 12 років тому сестра Валя жива. З’ясувалося, що восьмирічна школярка гралася біля під’їзду і не повернулася додому в зазначений час. Через тиждень пошуків правоохоронці повідомили, що знайшли тіло Валі на цвинтарі. 

Однак батькам так і не показали тіло дитини і видали закриту труну. Катя каже, що постійно бачить сестру уві снах і думає, що вона жива. Щойно екстрасенси почали налаштовуватися, як відчули якусь мертву дівчинку, яка перед смертю знаходилася у валізі. Ясновидиці запевнили, що це не Валя, а якась інша школярка. 

Експертки проєкту відправилися на дитячий майданчик, де востаннє бачили Валю. Однак відчули, що вона і справді стала жертвою якогось маніяка-педофіла. Аж тут екстрасенси знов побачили дух дівчини, тіло якої було у валізі. Вона привела їх до своїх рідних – сестри Єлизавети та мами Вікторії.

 З’ясувалося, що загиблу дівчинку звали Алла. Її знайшли вбитою і зґвалтованою. І за це покарали вітчима школярки, а також рідну матір, яка його покривала. Вікторію нещодавно випустили з в’язниці і невдовзі на свободу має вийти і вітчим-вбивця. Дух Алли переживає, щоб історія не повторилася знову з її маленькою племінницею (донькою старшої сестри Єлизавети). Адже маленька зараз живе під одним дахом із жінкою, яка захищала вбивцю своєї донечки. Та невже чоловіка-нелюда знову випустять на волю? І яка шокуюча правда змусила плакати на всю країну Жанну Шулакову?

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