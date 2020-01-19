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«Слідство ведуть екстрасенси»: хто розплатиться за зґвалтування та смерті маленьких дівчаток на Дніпропетровщині?

19.01.2020

Експерти проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» Жанна Шулакова та Ярослава Федорова були вражені історією, з якою до редакції програми звернулася Катерина Романець з Дніпропетровщини. Не пропустіть! Загадкове зникнення восьмирічної дівчинки, жодних свідків, зачіпок та слідів. Рідні й досі не розуміють, де зараз знаходиться їхня маленька Валя! 

Багато років Катерину Романець мучить питання, на яке ніхто не може дати відповідь.

Катерина каже, що її 8-річна сестричка багато років тому зникла за дивних обставин. Можливо, дівчинку викрали й зараз вона живе в іншій сім’ї? Рідні й досі не знають, що з нею сталося. 

Літнього вечора, коли у всіх відчинені вікна, а біля будинків багато сусідів, дівчинка просто безслідно зникла! Ніхто не чув дитячого крику, не бачив нічого підозрілого! 

За версією правоохоронців, дитину задушили. Дивно, але на впізнання нікого з родичів чомусь не викликали! Ясновидці побачать, що маленьку дитину нелюди ніби розіп’яли посеред білого дня! Але кому потрібна була ця смерть? 

Екстрасенси відчують, що окрім смерті 8-річної сестрички, у цьому місті була ще одна жахлива смерть – також 8-річної дівчинки! Сьогодні ясновидці знайдуть кімнату тортур, де катували зниклу дівчинку! Не пропустіть!

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