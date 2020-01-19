Гороскоп на тиждень з 20 до 26 січня 2020 року допоможе вам дізнатися, як планувати свій тиждень. Чим можна зайнятися протягом тижня і чого слід уникати? Гороскоп на тиждень від екстрасенсів СТБ – читайте в матеріалі.

Овен

Будьте готові до того, що на шляху до втілення задуманого можуть виникати різні перешкоди. Зірки обіцяють вам ворогів, тому будьте пильними! Намагайтеся зберігати холоднокровність в будь-яких ситуаціях.

Телець

На цьому тижні на роботі має бути чимало справ. Щоб впоратися з поставленими перед вами завданнями в термін, чітко дотримуйтеся наміченого графіка і не відволікайтеся на дрібниці.

Близнюки

У вас можуть бути серйозні проблеми. Відновити втрачені сили допоможуть водні процедури і спілкування з дітьми.

Рак

Зараз у вас хороший період для завершення розпочатого раніше. Якщо будете уважно слухати і спостерігати, то придбаєте цінну інформацію, яка стане в нагоді в подальшій роботі. На особистому фронті не виключено відродження почуттів, на яких ви майже вже поставили крапку.

Лев

На цьому тижні більше уваги приділяйте родині, особливо дітям. Зірки обіцяють вам можливі проблеми в сім’ї.

Діва

На роботі не соромтеся проявляти індивідуальність. Ви маєте шанс непогано заробити, продемонструвавши свої неабиякі здібності.

Терези

Зараз великий ризик підхопити простуду. Не переохолоджуйтеся, одягайтеся по погоді і надягайте шапку.

Скорпіон

У вас прекрасний період для самоосвіти, а також для реалізації творчих проєктів. У сімейних відносинах можливе деяке напруження, постарайтеся прийти до компромісу в спірній ситуації, не доводьте справу до розборок, які відбирають ваші сили.

Стрілець

Якщо вам захотілося зайнятися чимось новим, досі незнайомим, можете сміливо розширювати свою сферу діяльності. Зараз для цього досить вдалий час.

Козеріг

Будьте коректними при спілкуванні з малознайомими людьми або далекими родичами – невинний жарт може спровокувати серйозну сварку.

Водолій

Будуйте плани на майбутнє і потихеньку вже приступайте до їх реалізації. Не забувайте про те, що «тихіше їдеш – далі будеш». У фінансовому плані у вас все досить стабільно, тому можете дозволити собі придбати милу серцю дрібничку. Будьте обережні при роботі з електроприладами.

Риби

Фортуна на цьому тижні – на вашому боці. Можете братися за найсміливіші і навіть ризиковані проєкти. Однак в цей період небажано відправлятися в далекі поїздки або підписувати документи, що стосуються нерухомості. Намагайтеся більше часу проводити в колі сім’ї.

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