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Дочка Яни Пасинкової передбачила появу нового члена сім’ї

19.01.2020

Дочка Яни Пасинкової Сонічка передбачила появу нового члена сім’ї. Про це експерт проєкту «Слідство ведуть екстрасенси», таролог Яна Пасинкова ексклюзивно розповіла сайту STB.UA.

«У нашому будинку нещодавно оселився новий мешканець – хом’як Мишко. Історія його появи незвичайна і казкова», – каже Яна Пасинкова.

За її словами, у Соні є своя колода карт Таро, і вона час від часу робить розклади:

«Одного разу Соня сказала, що побачила в розкладі великого білого ведмедика, який перетворився в хом’яка. Я вирішила «створити для неї диво». Вранці, поки Сонічка спала, я пішла в зоомагазин і купила там хом’яка. Прийшла додому і поставила клітку з ним на місце, де сидів великий білий іграшковий ведмідь дочки. Коли Соня прокинулася і побачила пухнастого живого очаровашку, її здивуванню не було меж. Так в нашій родині з’явився новий член родини!»

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