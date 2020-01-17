Привітання з Хрещенням 2020 у віршах
Хрещення Господнє замикає «ланцюжок» різдвяних свят і щорічно відзначається 19 січня. Пропонуємо вам привітати близьких та друзів за допомогою оригінальних віршів.
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Хай свята водичка скропить ваші личка
і окропить ззовні, щоб були здорові!
Хай окропить хату, щоб в ній зла не знати!
Скропить всю родину, щоб жила щасливо!
Колись на світанні сам Христос хрестився в річці Йордані!
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Нехай Хрещення Господнє в хату,
Радості вам принесе багато,
Розбудить приспані Надії,
Добром і Щастям Вас засіє,
Водицею окропить та любов’ю,
І подарує вам міцне здоров’я!
Вітаю з Хрещенням Христовим!
***
З вечерею усіх смачною,
З Йорданською святою водою!
Щоби Ісус, що охрестився,
Завжди в потребі заступився,
За весь Ваш рід і за родину,
За нашу неньку Україну!
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На річці на Йордані
Мати Сина купає,
Гріх і біль наш змиває.
Освятив Йордан воду на щастя,
На здоров’я, на вашу вроду.
Цілий світ звеселився,
Христос Охрестився.
***
З Йорданською святою водою!
Щоб Ісус, що охрестився,
Коли потрібно – заступився.
За весь ваш рід і за родину,
За нашу вільну Україну.
Щоб гості з’їхались бажані.
Христос Хрестився у Йордані!
***
Хай свята водичка
Скропить ваші личка
І окропить ззовні,
Щоб були здорові!
Хай окропить хату,
Щоб в ній зла не знати!
Скропить всю родину,
Щоб жила щасливо!
Колись на світанні сам
Христос хрестився в річці Йордані!
***
Хай в вашій оселі радість панує,
Христос Охрестився, мир світу дарує,
Щоб мали ви міцне здоров’я,
Щоб сповнилися мудрості і сил,
Щоб кожен день уже сьогодні,
Лиш тільки радість приносив!
***
У Йорданську цю годину
Віншую Вашу всю родину!
Хай рід Ваш славиться в народі,
Хай прибуває в Вашім роді!
Я Вас усіх поздоровляю,
Щастя радості бажаю.
Нехай же справді буде так
Як ми собі бажаєм,
Щоб не згасав Йорданський знак
Над нашим рідним краєм.
Веселіться всі
Христос ся Хрещає!
***
У день, коли був Спаситель хрещений,
Світлом нехай осяється ваш будинок,
Життя налагодиться, стане легка,
Як за щедрою душею у Христа.
Дотримуйтесь божі закони,
Снізойдут до вас добро і здоров’я,
І в сімейному тісному колі,
Платіть молитви Христу.
Вітаємо зі святом Водохреща! Здоров’я та щастя вам і вашим близьким!