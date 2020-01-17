Переможниця «Х-фактор» -10 Еліна Іващенко на обкладинці «Отдохни»

Переможниця масштабного шоу «Х-фактор» -10 Еліна Іващенко з’явилася на обкладинці відомого журналу «Отдохни». Про те, як далася дівчині ця перемога, роботу з Ігорем Кондратюком і відносинах з Георгієм Колдуном – читайте прямо зараз!

Еліно, коли ти прийняла рішення брати участь в «Х-факторі» – вірила, що переможеш?

Я сподівалася на це, звичайно. Але в той же час думала і про те, що мені можуть сказати, що одного разу вже у мене був шанс, а я його не використала, і тепер дорога на сцену закрита.

Які емоції відчула, коли почула, що глядачі назвали тебе найкращою?

Ейфорію, тому що нарешті збулося те, до чого я так давно йшла. І це велике щастя, що у мене все вийшло, і всі мої старання були не даремними.

Кого з учасників вважала своїм основним суперником?

Антона Вельбоя, тому що у нього дуже велика аудиторія і, в основному, це підлітки 14-15 років. Тому я думала, що саме він буде в суперфіналі. Але Гоша (Георгій Колдун. – Прим. Ред.) Теж дуже сильний суперник.

Тобі легко працювалося з Ігорем Кондратюком? Кажуть, він справжній перфекціоніст і дуже вимогливий до своїх підопічних.

Так, Ігор Васильович вимогливий, але дуже мудрий. Він так добре знає про український шоу-бізнес зсередини, розуміє, що співати, а що ні. І, чесно кажучи, він взагалі душка. Я дуже рада, що потрапила саме до нього в команду! Ми моментально знайшли спільну мову, він дуже комунікабельний і відкритий.

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