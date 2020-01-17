Місячний календар стрижок на січень 2020 року допоможе вам обрати правильну дату для відвідування перукарні. Щоб домогтися ідеального результату й не пошкодити волосся під час стрижки або фарбування, потрібно враховувати фазу Місяця в січні 2020 року. У матеріалі від екстрасенса Ярослави Федорової ви дізнаєтеся, в які дні потрібно йти до майстра, а коли краще залишитися вдома.

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Початок нового року ‒ прекрасний час для експериментів із волоссям. Адже модна жіноча зачіска або новий колір волосся можуть не лише змінити образ, а й життя!

Однак майстер не завжди може досягти ідеального кольору волосся. І це не завжди його вина, адже на якість стрижки та фарбування впливає дата, яку ви вибрали для відвідування перукарського салону. Тому перед тим, як записатися на стрижку або фарбування волосся, ознайомтеся з місячним календарем. У ньому ви знайдете підказку, яку дату краще вибрати.

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Сприятливі дні для стрижки волосся в січні 2020 року

У січні буде не так вже й багато сприятливих днів для відвідування салонів краси. У зв’язку з цим радимо завчасно записатися до улюбленого майстра з урахуванням нашого прогнозу. Можна стригтися 04‒08,11‒15 і 22 січня.

Несприятливі дні для стрижки волосся в січні 2020 року

Відмовитися від фарбування волосся, а також нової стрижки слід в такі дні: 3, 9‒10, 16‒21, 23‒31 січня. Ці дні краще присвятіть своїй родині або просто поваляйтеся в ліжку та гарненько відпочиньте.

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