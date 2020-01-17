Хрещення Господнє: традиції та звичаї

Щороку 19 січня православні віряни відзначають найстаріше церковне свято – Хрещення Господнє або, як ще його називають в народі, Богоявлення. Дізнайтеся в матеріалі, яких традицій та звичаїв здавна дотримувалися цього дня.

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Саме 19 січня Іоанн Хреститель хрестив Ісуса Христа у річці Йордан. Для православних Хрещення – одне з найважливіших свят у році.

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Водохресний Святвечір

Водохресний Святвечір – це суворий піст напередодні Хрещення (18 січня). У народі його також називають Водохресний вечір, Голодна кутя, Свічки. Господині готують цього вечора сочиво – кутю із зерен пшениці, рису або ячменю.

Освячення води

Іще з часів язичництва воді приписували цілющі властивості. А пізніше вченими було доведено, що вода може змінювати не тільки свої властивості, але й склад під впливом слів і думок людини. Цьому висновку послужили численні проведені експерименти. Так, християни впевнені, що молитва заряджає воду позитивною енергетикою.

Вважається, якщо напередодні Водохреща зануритися в освячену воду три рази, душа і тіло людини очистяться. Ця вода називається ще святою Богоявленською.

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Головна традиція 19 січня – здійснення молебню і відвідування річки, де в освячену ополонку занурюються всі охочі, щоб очиститися. Однак робити це можна тільки тим людям, стан здоров’я яких в нормі.

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Також в цей день прийнято запасатися освяченою водою і приносити її своїм рідним і близьким додому. Як стверджують віряни, така вода не псується. Більш того, вона допомагає позбутися хвороб і може підняти настрій у найсумніший день. Святити воду слід після церковної служби. Велике освячення води проводиться 18 січня після Божественної літургії і 19 січня, у день Хрещення Господнього.

Водою святять квартиру або дім, щоб забезпечити спокій і благополуччя на весь рік. Але при цьому в жодному разі не можна сваритися.

Традиції

На Водохрещу прийнято вмиватися снігом у відповідну погоду. Вважається, що ця процедура омолоджує шкіру краще за інші способи. Для цього необхідно зібрати чистий сніг на Хрещення і дати йому розтанути, після чого – нанести на обличчя.

Багато пар укладають свої шлюби саме 19 січня. Існує думка, що якщо узаконити стосунки в цей день, все подальше сімейне життя буде щасливим і спокійним.

У це свято молоді мами намагаються охрестити своїх малюків.

Напередодні Водохрещі дівчата ворожать на свою долю, а сни з 18 на 19 січня вважаються віщими.

Як згадувалося раніше, на Водохрещу готують кутю. Рештки куті прийнято віддавати живності, а частину – складати в окремий горщик «на долю». Туди також слід додати по три ложки тих страв, які стояли на столі цього вечора.

Хороша прикмета на Водохрещу– почати важливу справу. Тоді її успішність у майбутньому найімовірніша.

Зазначимо, що на Водохрещу не можна працювати. Найкраще присвятити цей день близьким, а також очиститися від гріхів. Не варто надмірно захоплюватися ворожіннями і застіллями.

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