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Королева ночі Оля Полякова святкує день народження

17.01.2020

Сьогодні, 17 січня, свій день народження відзначає яскрава і непередбачувана Королева ночі та суддя шоу «Х-фактор» Оля Полякова. Улюблениці публіки виповнилося 36 років. Редакція сайту STB.UA вітає Олю Полякову зі святом!

Сьогодні неймовірна артистка святкує знаменну дату – 36 років. Шанувальники люблять суперблондинку не лише за «народні» хіти, чесність і відвертість. Королева ночі залишається еталоном краси, глибокої і дуже цікавої жінки.

Зараз Олю Полякову можна впевнено назвати однією з найуспішніших українських співачок, яка підкорила серця багатьох слухачів. Серед її хітів – «Королева ночи», «Шлепки», «О боже, как больно», «Люли-люли», «Мама говорила», «Плавочки» тощо.

Публіка любить екстравагантну Олю Полякову не лише за її творчість, а й за відвертість і вміння створювати свято. Співачка є еталоном сучасної краси, володаркою величезної кількості нагород, премій «Виконавиця року», «Найкращий естрадний хіт» і «Найкраще концертне шоу».

У 2019 Оля Полякова стала суддею грандіозного вокального шоу «Х-фактор» на телеканалі СТБ. Безцінний досвід артистки допоміг проєкту відкрити справжні таланти!

Редакція сайту STB.UA долучається до привітань і бажає Олі Поляковій професійних і творчих перемог!

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