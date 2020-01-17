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Як правильно загадати бажання на Хрещення і коли це робити?

17.01.2020

Кажуть, що свято Хрещення Господнє, яке весь православний світ відзначає щороку 19 січня, найкращий час для того, щоб загадати заповітне бажання. Пропонуємо перевірити, чи так це насправді, і в ніч з 18 на 19 січня загадати своє бажання. Як же це правильно зробити і коли – читайте у нашому матеріалі.

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Перед тим, як щось просити у Всесвіту та Всевишнього для себе, подякуйте вже за те, що маєте. Не зайвим буде і подумки пробачити і забути всі колишні образи. Зробили? Тепер можна приступати. Існує кілька різних способів загадати бажання на Водохреще. Ми розповімо про найпопулярніші з них.

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Як правильно загадати бажання на Хрещення

  • Напишіть 12 бажань на маленьких аркушах паперу, покладіть їх під подушку, а на ранок витягніть три з них. Саме вони обов’язково збудуться.
  • У водохресну ніч поставте на стіл чашу з водою і спостерігайте за нею. Якщо опівночі по воді підуть брижі, то треба обов’язково в цей момент встигнути загадати бажання.
  • Коли будете на березі озера, річки або джерела, візьміть кристал перламутру або аквамарина. Там уявіть своє бажання у вигляді яскравого спалаху і киньте кристал у воду.
  • Лягаючи спати перед святом Хрещення, поставте запитання про свою долю, на яке хотіли б дізнатися відповідь. Сон, який приснитися цієї ночі, – пророчий. Постарайтеся його запам’ятати. Для цього радимо заздалегідь приготувати блокнот з ручкою, щоб відразу записати. Уві сні ви і знайдете відповідь на своє поставлене запитання.

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