Гороскоп на 18 січня 2020 року допоможе вам дізнатися, як планувати свій день в суботу. Як правильно поводитися в вихідний і чого слід уникати? Гороскоп на суботу від екстрасенсів СТБ – читайте в матеріалі.

Овен

Незважаючи на такі довгоочікувані вихідні, зараз вам варто стримувати свої емоційні пориви. Не дозволяйте собі нецензурно виражатися в присутності незнайомих людей, не кричіть, не влаштовуйте скандалів. Також вас може захлеснути заздрість, боріться з нею.

Телець

Сьогодні на вашому шляху можуть з’явитися несподівані перешкоди. Сприймайте їх, як хороший урок. Також не варто боятися просити про допомогу. Якщо відчуваєте, що не впевнені в якомусь рішенні, порадьтеся з близькими.

Близнюки

У суботу Близнюкам потрібно розслабитися і побути на самоті. Вимкніть свій мобільний, почитайте книгу і зберіться з думками. Зараз вам як ніколи потрібно відпочити наодинці з собою.

Рак

Вас чекає дуже спокійний день. Швидше за все, вам не доведеться ні про що особливо переживати. Використовуйте цей час, щоб розкласти по поличках усі свої плани, думки і завдання.

Лев

Людина з минулого може застати вас зненацька. Не дозволяйте ностальгії збити вас зі шляху, нехай минуле залишається в минулому. Пам’ятайте, що потрібно берегти свій досвід і не повторювати старих помилок.

Діва

У суботу ваші слова будуть не надто переконливими, тому краще перенесіть важливі зустрічі на інший час. Також не варто сперечатися з рідними і друзями.

Терези

На вихідних відмовтеся від шкідливих звичок. Не пийте кави, не дозволяйте собі палити і так далі. Постарайтеся прогулятися по вулиці і зайнятися собою. Це підніме вам настрій і поліпшить самопочуття.

Скорпіон

Сьогодні вам краще не втручатися в чужі справи. Якщо вам здається, що можете допомогти, краще спочатку запитаєте, чи потрібна людині допомога. Не варто занадто активно вирішувати чиїсь проблеми.

Стрілець

Сьогодні вам потрібен активний відпочинок! Але не забувайте про погоду, адже є ризик захворіти ангіною.

Козеріг

Сьогодні вас може почати діставати нав’язлива людина. Щоб позбутися від подразника, просто скажіть прямо, що вам неприємна така увага. Але не хаміть.

Водолій

Якщо вам хочеться взяти кредит або позичити гроші, подумайте двічі. Зараз такий вчинок може здаватися правильним, але пізніше вам буде непросто розібратися з важкими наслідками.

Риби

Сьогодні на ваші плечі може обрушитися проблема когось із ваших близьких. До вечора це може викликати сильну емоційну втому. Щоб відчувати себе краще, не беріть ситуацію занадто близько до серця.

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