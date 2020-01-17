Олена Курилова розповіла, як магічно захистити свою дитину

Наврочити дитину дуже просто, адже її енергетичне поле не таке потужне, як у дорослих. І часом досить усього лише нещирої похвали, сказаної людиною з поганим оком, щоб малюк захворів або почав постійно вередувати. Але як захистити свою дитину від пристріту? На це питання відповіла експерт проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» Олена Курилова.

Ось кілька простих способів, як магічно захистити свою дитину

Для захисту дитини дуже часто використовують свою вінчальну фату, якою покривають дитинку в колясці або колисці.

Також раджу не давати чужим людям гладити малюка по голові.

Якщо ліжечко малюка стоїть біля вікна, необхідно обов’язково закривати штори для захисту дитини від повного місяця, щоб малюк не був неспокійним.

Якщо немовля без причини плаче і вередує, необхідно його умити святою водою і витерти подолом своєї сорочки з боку живота. Тим самим зміцнюється енергетичний зв’язок між мамою і дитиною.

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