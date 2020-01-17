Олександр Порядинський – «Savior»: прем’єра кліпу

Переможець 4 сезону наймасштабнішого вокального шоу «Х-фактор» Олександр Порядинський сьогодні випустив нову пісню «Savior». Подробиці – далі в матеріалі.

21-річний співак Олександр Порядинський продовжує свій шлях на музичній стезі. Артист представив слухачам свою нову пісню – «Savior», призначену для Нацвідбору на Євробачення-2020. За словами Олександра, це не просто ліричний трек з насиченим саундом і сильною вокальною партією. Амбіційний музикант звернувся до важливої, складної теми, яка, на думку артиста, не залишить байдужим нікого.

«Сучасний світ є прагматичним і досить жорстким, іноді не залишаючи права на помилку. У житті кожного трапляються ситуації, з яких важко самому знайти вихід. Коли безнадійність і відчай можуть позбавити сил і рішучості, коли нас розривають сумніви і протиріччя, коли зростає розчарування в людях. Саме в такі моменти і варто згадати: ти не один в цьому світі», – говорить Олександр Порядинський.

Олександр радить придивитися до людей, адже в такому випадку ви можете знайти того, хто поверне вам віру в себе і людей:

«Можливо, саме Ви і є та людина, яка здатна зарядити іншого власним прикладом, дарувати натхнення і життєву енергію. Вже сама назва – Savior – є багатозначною. Спаситель або мотиватор до самореалізації і людина, здатна на самопожертву. І оскільки всі ми різні, кожен може знайти власне тлумачення цієї назви, особистий сенс пісні, відкрити в ній дуже близьку історію».

Слухайте пісню Олександра Порядинського «Savior» прямо зараз!



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