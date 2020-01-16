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Сурен Джулакян і Ніколас Петросян вирушили на Шрі-Ланку

16.01.2020

Брати та переможці містичного проєкту «Битва екстрасенсів» Сурен Джулакян і Ніколас Петросян відпочивають на Шрі-Ланці. Про це ясновидці розповіли у своїх постах в Instagram. Детальніше читайте в матеріалі.

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Після тривалої роботи відомі ясновидці Сурен Джулакян і Ніколас Петросян вирішили влаштувати собі відпустку. Брати вирушили відпочивати на Шрі-Ланку. Відповідні дописи переможці містичного шоу «Битва екстрасенсів» розмістили у себе в Instagram.

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Ніколас Петросян опублікував фото з голим торсом, продемонструвавши бездоганну фізичну форму.

«Єднання з природою найкраще, що дає нам цивілізація. Хоча б раз на рік відмовитися від телефонів-ноутбуків і всього готового на блюдечку… Круто задовольнятися малим, але таким справжнім… Чашка зеленого чаю, риба, спіймана власноруч і приготована на багатті, білий пісок, блакитний океан і полуденне сонце… Ось і все, що мені потрібно для щастя сьогодні…» ‒ написав ясновидець в Instagram.

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А ось Сурен Джулакян похвалився фото на пляжі.

«Шрі-Ланка! Дивовижна земля. Тут всі ставляться до життя легко і з драйвом. Тут тихо, іноді навіть безлюдно. Але так гармонійно і безтурботно…»

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