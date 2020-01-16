Кодування супутникових каналів в Україні: змінено дату

Змінено дату кодування супутникових каналів в Україні: перенесення з 20 на 28 січня. Найбільші українські медіахолдинги — StarLightMedia, 1 + 1 Media, «Медіа Група Україна» та Inter Media Group — закодують супутниковий сигнал своїх телеканалів.

Дату кодування каналів перенесли з 20 на 28 січня. Це обумовлено тим, що у зв’язку з надмірним попитом на тюнери, величезною кількістю дзвінків у кол-центри (наприклад, Віасат — до 20 000 дзвінків в день) утворилися черги. Фізично інсталятори не встигають обслужити всі замовлення, тому змушені перенести дату знакової події на телевізійному ринку.

Редакція сайту STB.UA також наполегливо рекомендує бути уважними і купувати обладнання в офіційних операторів.

StarLightMedia підтверджує продовження на один тиждень періоду кодування супутникового сигналу і перенесення дати з 20 на 28 січня 2020 року.

«Проєкт кодування супутникового сигналу, який зайняв у нас майже рік активної роботи і кілька років планування і підготовки, добігає кінця. Це був дуже непростий процес, що включає багато послідовних етапів і паралельних робіт, а також об’єднав величезну кількість учасників ринку. Але ми задоволені тим, з якими результатами підходимо до фінішу — ми реалізували всі наші плани і на даний момент повністю готові до кодування: ми підключили все необхідне обладнання, наші партнери підтвердили технічну готовність, ми вже запустили HD-версії наших каналів, а масштаби проведених рекламних та інформаційних кампаній забезпечили високий рівень обізнаності наших глядачів і високий попит на підключення у наших партнерів.

Ми бачимо, що глядачі наших телеканалів активно переходять на інші технології перегляду, в тому числі DTH. З огляду на ситуацію, ми прийняли рішення підтримати запит провайдерів про перенесення кодуванні на один тиждень. Ми розуміємо, що перепідключити понад 4 млн домогосподарств — завдання непросте, і ми прогнозували, що основний пік підключень доведеться на останні тижні перед кодуванням. Для нас важливо, щоб партнери-провайдери встигли цей попит повністю задовольнити і щоб кожен глядач комфортно продовжив дивитися наші канали. А тому ми прийняли рішення, що повний перехід на кодований сигнал відбудеться 28 січня 2020 року», — коментує Юлія Трибушна, директор дивізіону Digital&PayTV StarLightMedia.

Як дивитися супутникові телеканали, ми вже раніше розповіли тут.