Гороскоп на 17 січня 2020 року допоможе вам дізнатися, як планувати свій останній робочий день тижня. Як правильно поводитися в п’ятницю і чого слід уникати? Гороскоп на п’ятницю від екстрасенсів СТБ – читайте в матеріалі.

Овен

Ви вже довгий час билися головою об стіну і намагалися викластися по максимуму. Але якщо щось не складається, то так тому і бути.

Телець

Всередині вас відбувається боротьба між бажанням опинитися в центрі загальної уваги і бажанням трохи побути на самоті. Дайте собі час, щоб розібратися в своїх почуттях і не намагайтеся вибрати якомога швидше.

Близнюки

Сьогодні вас чекає безліч сюрпризів! Відкрийте своє серце для людей, і вам стане легше!

Рак

Зірки говорять, що зараз у вас немає чіткого шляху, по якому треба йти. Так що струсіть свою звичну рутину і йдіть назустріч пригодам.

Лев

Сьогодні у вас можливі зміни у відносинах з близькими: ви будете більше зайняті собою, ніж оточуючими. Це не всім припаде до смаку.

Діва

У п’ятницю вам може здатися, що ваша дружба з кимось стала схожа на гру в одні ворота, і ви опинилися на програшній стороні. Якщо ви вважаєте, що віддаєте більше, ніж отримуєте, то це може бути правдою. Але перш ніж ви висловите свої підозри, подумайте про те, як важливі для вас ці відносини.

Терези

Зараз постарайтеся притримати свій запал і зайнятися здоров’ям. Складні розмови можуть бути заповнені пастками.

Скорпіон

Сьогодні вам потрібно гарненько відпочити від роботи і людей в цілому. Влаштуйте собі вечір релаксу або проведіть весь день з рідними.

Стрілець

Сьогодні вам варто бути обережними з побутовою технікою. Виходячи з дому, перевірте, чи вимкнули ви праску, чи закрили крани з водою. Якщо вам відомо про якісь несправності, то ремонтуйте самі або викликайте робочих, не відкладайте ці проблеми на вихідні.

Козеріг

Наприкінці тижня вам може здатися, що складати плани на майбутнє – дуже складне заняття. Зрештою, хіба можна заглянути в майбутнє, щоб з упевненістю щось планувати? Ситуація постійно змінюється, так що вас чекає набагато менше розчарувань, якщо ви просто пусте все на самоплив.

Водолій

Ви сповнені нових ідей, але вам доведеться докласти багато зусиль, щоб втілити їх в практичну форму. Зверніться до свого досвіду, який ви придбали в спілкуванні з новими людьми – незнайомці можуть зарядити вас небувалим натхненням.

Риби

П’ятниця для вас стане легкою і по-справжньому яскравою! Насолоджуйтеся нею і відпочиньте як слід.

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