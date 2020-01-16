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Євробачення-2020: представниця Албанії Arilena ARA презентувала пісню

16.01.2020

Албанська співачка Arilena ARA представила свою конкурсну композицію для Євробачення-2020. З якою піснею виступатиме Arilena ARA вже через чотири місяці в Роттердамі – дивіться вже зараз!

На Євробаченні-2020 Arilena ARA представить пісню «Shaj». Вже зараз композиція набирає обертів у YouTube, адже трек зібрав майже 150 тисяч переглядів!

Нагадаємо, що Arilena ARA – албанська співачка, яка народилася в кінці 90-х років. Популярність до талановитої дівчини прийшла завдяки перемозі в албанській версії шоу «X-фактор» у 2012 році. За два роки Arilena ARA випустила свій перший сингл «Aeroplan», який очолив чарти в країні та став лише початком серії хітів від виконавиці.

У 2016 році Arilena ARA вдалося підкорити Румунію. Вона зайняла перше місце в чарті румунської Airplay-100. Зовсім недавно співачка стала тренером у третьому сезоні «The Voice Kids» в Албанії.

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