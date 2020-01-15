ДНК людини — це унікальний генетичний код, який приховує в собі безліч секретів і таємниць. Однак вчені давно добралися до найдрібніших частинок наших клітин. Які цікаві факти зберігає генетичний код людини? На кого схожі люди за ДНК і РНК? Дізнайтеся докладніше в матеріалі.

Найцікавіші факти про ДНК

На міжнародній космічній станції є жорсткий диск, який містить ДНК відомих і впливових людей, таких як Стівен Хокінг, Стівен Колберт і Ленс Армстронг. Створений він для того, щоб продовжити життя людства в разі всесвітньої катастрофи. Його також називають «Безсмертний диск».

ДНК людини на 50% схожа з РНК банана і на 30% — з ДНК листового салату.

Всі люди мають 99,9% однакової будови ДНК, і лише 0,1% достатньо, щоб побудувати новий генетичний код людини.

Більше на тему: Що таке ДНК і генетичний тест

У разі пересадки кісткового мозку кров людини покаже зовсім інше ДНК, ніж її слина і волосся. У зв’язку з цим у світовій практиці існують випадки помилкового розслідування злочинів.

Всю інформацію в світі, записану в цифровому вигляді, можна вмістити лише в 2-х грамах ДНК.

ДНК людини піддається понад 1 мільйону пошкоджень на день. Однак складна система організму і взаємодія клітин дозволяють відновлювати будову ДНК в колишній вигляд.

Більше на тему: СТБ запускає новий проєкт «Таємниці ДНК»

ДНК міститься в природно скрученій спіралі. Однак якщо всі клітини тіла, що містять ДНК, розкрутити в пряму лінію, то вийде 100 трильйонів метрів ДНК на людину. Це відстань приблизно від Землі до Плутона і назад.

Вчені добре досліджували будову клітин і ДНК, тому давно хочуть зробити науковий прорив людства: за допомогою різних генетичних кодів створити людину. Однак це стане великою катастрофою з точки зору релігійних, етичних, естетичних, наукових і медичних поглядів.

Дивно, однак багато вчених, які досліджують ДНК, почали вірити в Бога. Так, наприклад, директор проєкту Генома Людини Френсіс С. Коллінз заявив, що інформація, вбудована в ДНК, доводить існування Бога.

За допомогою тесту ДНК ви зможете дізнатися ймовірність ризиків захворювання, а також схильність ваших дітей до деяких захворювань

У США і Великій Британії є база даних ДНК всіх ув’язнених злочинців.

В еритроцитах немає ДНК.

Більше на тему: Тетяна Висоцька розповіла про новий проєкт «Таємниці ДНК»

Близько 8% будови ДНК складається з вірусів, які наші предки успадкували понад мільйон років тому.

Прем’єра 2 сезону «Таємниці ДНК» – скоро в ефірі телеканалу СТБ.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ