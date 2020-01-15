Оля Полякова розчулила глядачів у Чикаго своєю промовою про Україну

У рамках туру «Королева Ночі» по США та Канаді, який розпочався на Різдво, суддя шоу «Х-фактор» Оля Полякова дала аншлагові концерти у Маямі, Нью-Йорку, Торонто та Чикаго. Виступ в останньому, який відбувся у North Shore Center For Performing Arts, став найемоційнішим.

Співачка вразила українську діаспору словами про Україну, викликавши сльози на очах у глядачів:

«Боже, яке це велике щастя перелетіти через пів Землі і побачити всіх вас. І почути ваші голоси, побачити ваші очі, як ви знаєте і співаєте мої пісні. Я навіть поняття не мала, скільки тут є моїх прихильників. Я дуже щаслива, що сьогодні з вами тут зустрілася. Я хотіла вам побажати багато щастя, грошей, багато здоров’я… Щоб ми, українці, хотіли жити у своїй країні, щоб в нас там було так добре і нам нікуди не хотілось їхати. А найголовніше, щоб в нашій країні якомога швидше був мир. Дуже вам дякую!» – завершила свій емоційний виступ Полякова.

Після закінчення туру містами США та Канади співачка разом зі своєю сім’єю та сім’єю продюсера Михайла Ясинського відправиться у відпуску до Мексики.

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