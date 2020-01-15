Гороскоп на 16 січня 2020 року допоможе вам дізнатися, як планувати свій день в четвер. Як правильно поводитися в цей день і чого слід уникати? Гороскоп на четвер від екстрасенсів СТБ – читайте в матеріалі.

Овен

У четвер зірки будуть вам допомагати. Але потрібно докласти і свої зусилля, щоб опинитися у виграшній ситуації: ударно попрацювати або перемогти лінь. Не приймайте сьогодні до уваги думку сторонніх людей, вона не піде вам на користь.

Телець

Сьогодні вам важливо тримати себе в руках: не переживати, уникати конфліктних ситуацій. Краще промовчати або погодитися з опонентом. В результаті ситуація все одно вирішиться на вашу користь і ви не витратите свої нерви.

Близнюки

Вам потрібно приділити увагу собі, адже чим більше ви вчитеся і працюєте над собою, тим кращими ви стаєте. Сьогодні саме такий день – для самовдосконалення. Приділіть час вивченню новинок за профілем вашої діяльності, навчанню, інтересам або хобі.

Рак

Прислухайтеся до себе! Ваш поспіх може призвести до того, що ви пропустите важливу цифру, яка в підсумку вдарить по вашій кишені.

Лев

У четвер постарайтеся, наскільки це можливо, не думати про свої турботи. Таким чином ви зможете очистити свою свідомість від тривожних думок.

Діва

Діви, будьте дуже уважні в процесі виконання своїх обов’язків – на роботі або домашніх. Виконуйте їх не з-під палиці, а дуже серйозно. Не поринайте з головою в метушню, дійте розмірено і впевнено.

Терези

У четвер вам потрібно турбуватися не тільки про свою долю, а й про близьких, друзів або колег. Тим, кому знадобиться ваша участь, йдіть назустріч, не відмовляйте в проханнях.

Скорпіон

У четвер у вашому житті можуть раптово з’явитися старі знайомі або колеги, з якими ви раніше перестали спілкуватися через конфліктну ситуацію або розбіжності в думках з важливого приводу. Зірки радять не пускати їх назад в своє життя.

Стрілець

Сьогодні вам варто бути обережними з побутовою технікою. Виходячи з дому, перевірте, чи вимкнули ви праску, закрили крани з водою. Якщо вам відомо про якісь несправності, то ремонтуйте самі або викликайте робочих, не відкладайте ці проблеми на вихідні.

Козеріг

Будьте обережні в плані фінансів: у вас буде спокуса витратити гроші. Ці витрати будуть зайвими, і ви про них в результаті пошкодуєте. Купуйте тільки найнеобхідніше.

Водолій

Сьогодні Водолії постійно будуть відволікатися на домашні справи і турботи. Ну і добре. Саме час зайнятися будинком і облаштуванням побуту, а все інше сміливо можна відкласти на потім.

Риби

Четвер буде буквально переповнений непорозуміннями, і причиною цього стане непослідовність самих Риб. В цей день вам не те, щоб захочеться свідомо порушувати правила, просто раз у раз будуть відволікати різні дрібниці.

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