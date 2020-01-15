Данііл Мірешкін розповів про свого персонажа в серіалі «Доньки-матері»

У ефірі телеканалу СТБ ми знову можемо побачити зворушливий серіал «Доньки-матері». Одну з головних ролей зіграв актор Данііл Мірешкін. Зірка українського кіно перевтілився в зухвалого та впертого хулігана Микиту Куксу. Детальніше про свою роль Данііл розповів редакції сайту STB.UA.

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«Доньки-матері» — добрий серіал для всієї родини, якого вже давно не вистачало на українських телеекранах. Сюжет стрічки розгортається навколо подружньої пари, що опинилася в цікавому становищі. Їхня 16-річна донька, справжня розумниця і відмінниця, завагітніла від головного хулігана школи — Микити Кукси. Саме роль бунтаря та молодого батька дісталася талановитому акторові Даніілу Мірешкіну.

Дивіться онлайн серіал Доньки-матері (Україна, 2019)

Персонаж Данііла — зухвалий школяр Микита, в якого закохані майже всі дівчата. Але хлопцю сподобалася відмінниця Христина. І тепер головний герой готується стати молодим батьком.

«У нас все зійшлося з Микитою. Ми багато в чому схожі з цим хлопчиськом. Він, як і я, — бунтар і балагур. І навіть за невеликий період до зйомок у мене також народилася донька. Збіг (сміється. — Прим. ред.)? Як і Микита, я пройшов усі етапи вагітності разом зі своєю дружиною. Наші стосунки з нею стали міцнішими, хоч і було багато труднощів. Я точно знаю, як почувається молодий тато», — поділився Данііл.

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У серіалі «Доньки-матері» взаємини головних героїв — не просто шкільний роман. Хуліган всерйоз замислюється в майбутньому зробити пропозицію своїй коханій. Актор Данііл Мірешкін зізнається, що його герой в глибині душі хоче турботи та уваги:

«Труднощів не виникало, коли я грав Микиту. Перевтілитися в такого персонажа мені допоміг життєвий досвід. Я прекрасно розумію, що відчуває цей хлопець. У серіалі мій герой стикається з різними проблемами, але йому вистачає сил подолати їх. Всі його переживання мені знайомі. Я і Микита — це дивовижний збіг».

Дивіться серіал «Доньки-матері» з понеділка по четвер о 20:00 на телеканалі СТБ!

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