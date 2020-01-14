«Вікна-новини» шукають героїню для нового кулінарного спецпроєкту

Набридло готувати одноманітні страви? Бажаєте побалувати сім’ю смачненьким та цікавим? Новий спецпроєкт програми «Вікна-новини» на СТБ терміново шукає господинь із Києва та Київщини, які готові до кулінарних змін!

П’ятеро найкращих кулінарів країни, зіркові випускники та судді кулінарного проєкту «МастерШеф» завітають на вашу кухню, аби розкрити секрети найсмачніших та найкорисніших страв, не виходячи за рамки вашого бюджету!

Ви отримаєте унікальну нагоду повчитися у справжніх професіоналів! Зацікавило? Пишіть нам на адресу: syzonenko.v@slm.ua

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