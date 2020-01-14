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Сергій Притула зворушливо привітав дружину з днем народження

14.01.2020

Ведучий прямих ефірів Нацвідбору на Євробачення-2020 Сергій Притула мило привітав дружину з днем народження. Подробиці – далі в матеріалі.

Вчора дружина відомого українського телеведучого Сергія Притули Катерина Сопельник святкувала свій день народження. Сергій Притула зворушливо привітав кохану з днем народження, опублікувавши її фото в соцмережі зі словами любові і подяки.

«З Днем Народження, намистинко! Дякую, що ти завжди поруч! За підтримку і любов. За доглянутих дітей і сімейний затишок! За те, що коли важко, ти це «гасиш», а коли добре –  ти «каталізатор»! Будь здорова і май натхнення до праці! Я завжди поруч! Люблю!» 

 

Нагадаємо, що ім’я представника від України на Євробаченні-2020 року ми дізнаємося у фіналі Нацвідбору 22 лютого.

А купити квитки на Нацвідбір-2020 можна вже зараз:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

Більше на тему: Буду питати про формулу Штайнмаєра: Сергій Притула знову вестиме Нацвідбір на Євробачення у 2020 році

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