Сергій Притула зворушливо привітав дружину з днем народження

Ведучий прямих ефірів Нацвідбору на Євробачення-2020 Сергій Притула мило привітав дружину з днем народження. Подробиці – далі в матеріалі.

Вчора дружина відомого українського телеведучого Сергія Притули Катерина Сопельник святкувала свій день народження. Сергій Притула зворушливо привітав кохану з днем народження, опублікувавши її фото в соцмережі зі словами любові і подяки.

«З Днем Народження, намистинко! Дякую, що ти завжди поруч! За підтримку і любов. За доглянутих дітей і сімейний затишок! За те, що коли важко, ти це «гасиш», а коли добре – ти «каталізатор»! Будь здорова і май натхнення до праці! Я завжди поруч! Люблю!»

Нагадаємо, що ім’я представника від України на Євробаченні-2020 року ми дізнаємося у фіналі Нацвідбору 22 лютого.

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