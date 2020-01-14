Звичайний день таролога Яни Пасинкової

Як експерти найпопулярнішого містичного проєкту країни «Слідство ведуть екстрасенси» проводять свій звичайний день? Чи щоразу вони стикаються з магією і паранормальними явищами? Про свої будні розповіла таролог Яна Пасинкова.

«Оскільки для мене моя робота – це спосіб життя і я весь час перебуваю в режимі онлайн з людьми, отримую від них зворотний зв’язок, то можу сказати: так, я щодня стикаюся з такими моментами. Насправді магія в дрібницях. Людина, яка вміє бачити і прислухатися до знаків, відчує, наскільки часто Світ (Бог, вищі сили – у кожного своє) спілкується з нами».

Звичайно, в житті Яни Пасинкової трапляються дійсно містичні моменти, які неможливо пояснити наукою. Але специфіка її професії така, що вона звикла і завжди готова до нових знаків від Світу.

«Зовсім нещодавно я з друзями відпочивала на Арабатській стрілці. Знайомий попросив подивитися йому одне питання, але крім відповіді на нього, я ще побачила додаткову інформацію. Карти сказали, що його друг зовсім скоро, буквально днями, має стати батьком, причому для нього це буде несподіванкою. Виявилося, що у його ділового партнера вагітна дружина, але народжувати їй за два місяці.

Наступного дня, коли ми вже були в дорозі додому, мені надійшло повідомлення про те, що у неї почалися передчасні пологи і на світ з’явився чудовий малюк».

Світ дає нам дуже багато знаків. І необов’язково бути екстрасенсом, щоб їх розгледіти.

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