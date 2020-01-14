Січень – місяць, коли всі святкують і відпочивають. Потрібно обов’язково знати, коли вдалі дні в січні 2020 року, щоб не потрапити в халепу і не приймати необдуманих рішень. Читайте в матеріалі місячний календар на січень 2020 від Ярослави Федорової.

Вдалі дні в січні 2020 року

У січні 2020 року не так вже й багато вдалих днів. Тому, перш ніж почати нову справу, краще звіритися з місячним календарем.

Найбільш вдалі дні – це 14, 15, 18, 19, 22, 25, 27, 28, 30, 31 січня 2020 року. Як бачите, перша половина місяця не балує нас сприятливими датами. Цей час краще присвятити відпочинку та детальному плануванню. Відкладіть найважливіші справи на другу половину місяця й тоді все пройде успішно.

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Вдалі дні для стрижки та відвідування салону

в січні 2020 року

Щоб постригтися та змінити колір волосся або й стиль загалом, краще записатися до майстра в такі дні: 04–08, 11–15 і 22 січня. А решту часу присвятіть своїй сім`ї.

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