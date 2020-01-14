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Місячний календар на січень 2020 року від Ярослави Федорової: вдалі дні для будь-яких починань

14.01.2020

Січень – місяць, коли всі святкують і відпочивають. Потрібно обов’язково знати, коли вдалі дні в січні 2020 року, щоб не потрапити в халепу і не приймати необдуманих рішень. Читайте в матеріалі місячний календар на січень 2020 від  Ярослави Федорової.

лунный календарь

Вдалі дні в січні 2020 року

У січні 2020 року не так вже й багато вдалих днів. Тому, перш ніж почати нову справу, краще звіритися з місячним календарем.

Найбільш вдалі дні це 14, 15, 18, 19, 22, 25, 27, 28, 30, 31 січня 2020 року. Як бачите, перша половина місяця не балує нас сприятливими датами. Цей час краще присвятити відпочинку та детальному плануванню. Відкладіть найважливіші справи на другу половину місяця й тоді все пройде успішно.

Більше на тему: Місячний календар стрижок на січень 2020 року від Ярослави Федорової

Вдалі дні для стрижки та відвідування салону

в січні 2020 року

Щоб постригтися та змінити колір волосся або й стиль загалом, краще записатися до майстра в такі дні: 04–08, 11–15 і 22 січня. А решту часу присвятіть своїй сім`ї. 

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