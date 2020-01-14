Гороскоп на 15 січня 2020 року допоможе вам дізнатися, як поводити себе в середу. Як правильно спланувати день і чого слід уникати? Гороскоп на середу від екстрасенсів СТБ – читайте в матеріалі.

Овен

Середа для вас стане просто чудовою! Зірки рекомендують в цей день довше поспати, послухати музику і гарненько відпочити перед четвергом.

Телець

Тельці, займіться своїм здоров’ям. Одягайтеся тепліше і менше гуляйте на вулиці. Сьогодні у вас є великий ризик захворіти на грип.

Близнюки

Зірки обіцяють Близнюкам цікавий день. Але ваш характер і поведінка можуть спровокувати колег на сварку. Будьте спокійні і більше відпочивайте.

Рак

Ракам зірки обіцяють досить продуктивний день. Старайтеся, працюйте і, можливо, керівництво помітить вашу працю і нагородить вас премією.

Лев

Зірки рекомендують в цей день менше їсти солодкого і подбати про свій психічний стан. Можливо, вам, як ніколи, потрібна відпустка.

Діви

Діви повинні в цей день менше переживати через дрібниці. Сконцентруйтеся на важливому і не бійтеся ризикувати!

Терези

Середа для Терезів буде яскравою і непередбачуваною. Зірки радять в цей день запланувати зустріч з друзями або запросити на прогулянку людину, яка вам давно подобається.

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Скорпіон

У середу Скорпіони можуть бути нервовими і напруженими. Сьогодні Скорпіонам не завадить відпочинок, бажано – в колі сім’ї.

Стрілець

Будьте уважні! Можливо, у вас з’явилися недоброзичливці! Побільше спілкуйтеся з колегами і друзями, вони допоможуть знайти правильний вихід з такої ситуації.

Козеріг

Зірки обіцяють Козерогам рівний хороший день. Можливо, ви зустрінетеся зі старими друзями, яких не бачили багато років.

Водолій

Сьогодні Водоліям можуть зробити дуже яскравий сюрприз! Розслабтеся, відпочиньте і проведіть цей день в колі найближчих людей.

Риби

Намагайтеся більше часу приділяти своїй другій половинці. А якщо ви самотні, негайно займіться пошуками свого кохання.

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