Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Євробачення-2020: квитки на Нацвідбір вже у продажу

14.01.2020

Продовжується продаж квитків на півфінали Нацвідбору на Євробачення-2020. 8, 15 і 22 лютого відбудуться відповідно I, II півфінали та фінальний вибір представника України на міжнародному пісенному конкурсі. Детальніше про те, де можна купити квитки на Нацвідбір-2020 у Києві, — в матеріалі.

евровидение 2020

Телеканал СТБ і UA: Суспільне мовлення оголосили про проведення Національного відбору на Євробачення-2020. Не пропустіть головну музичну подію року! Станьте частиною Євробачення-2020 і підтримайте учасників Нацвідбору в Україні. Разом ми оберемо гідного артиста, який представить Україну на Євробаченні-2020 у Нідерландах.

Більше на тему: Буду питати про формулу Штайнмаєра: Сергій Притула знову вестиме Нацвідбір на Євробачення у 2020 році

Купити квитки на Нацвідбір-2020 можна вже зараз:

Вартість квитків:

8 лютого — від 320 грн.

15 лютого — від 320 грн.

Ведучий прямих ефірів Національного відбору — Сергій Притула.

Музичний продюсер Національного відбору — Руслан Квінта.

Початок: о 18:00.

Адреса: Палац культури КПІ (Київ, пр. Перемоги, 37).

Увага! У залі буде вестися телевізійна зйомка! Трансляція прямих ефірів Національного відбору буде здійснюватися одночасно в ефірі телеканалів СТБ і UA: Суспільне мовлення 8, 15 і 22 лютого.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Аїда Ніколайчук - «The Red Moon»: прем'єра кліпу
Аїда Ніколайчук - «The Red Moon»: прем'єра кліпу
Оля Полякова вирушила в тур Північною Америкою
Оля Полякова вирушила в тур Північною Америкою
Ігор Кондратюк відпочиває у Новій Зеландії
Ігор Кондратюк відпочиває у Новій Зеландії
Учасниця шоу «Х-фактор»-10 Юлія Бордунова народила дочку
Учасниця шоу «Х-фактор»-10 Юлія Бордунова народила дочку
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Джамала: про реп, молодих виконавців і майбутні колаборації
Джамала: про реп, молодих виконавців і майбутні колаборації
Олександр Кривошапко: Повернутися на «Х-фактор» дуже хвилююче
Олександр Кривошапко: Повернутися на «Х-фактор» дуже хвилююче
«Х-фактор»-10: Георгій Колдун поділився емоціями від суперфіналу
«Х-фактор»-10: Георгій Колдун поділився емоціями від суперфіналу

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить