Новий рік 2020 вже настав, а разом з ним і довгоочікувані тривалі вихідні в Україні. Якщо ви плануєте поїхати на відпочинок в січні 2020 року і хочете дізнатися, які свята в цьому місяці дозволять вам отримати додатковий вихідний, – читайте наш матеріал.

Вихідні в січні 2020

Загальна кількість календарних днів: 31

Робочі дні: 21

Вихідні в січні – 10 днів: 1, 4, 5, 6, 7, 12, 18, 19, 25, 26.

У січні українців чекають Новий рік і Різдво, які залишаються вихідними на державному рівні. Тому вихідних в січні буде 10 днів.

Свята в січні 2020

1 січня – Новий рік

6 січня – Святвечір

7 січня – Різдво Христове

14 січня – Старий Новий рік

19 січня – Хрещення Господнє (Богоявлення)

22 січня – День Соборності і Свободи України

27 січня – Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту

29 січня – День пам’яті героїв Крут

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