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Вихідні в січні 2020 в Україні: скільки будуть відпочивати українці

13.01.2020

Новий рік 2020 вже настав, а разом з ним і довгоочікувані тривалі вихідні в Україні. Якщо ви плануєте поїхати на відпочинок в січні 2020 року і хочете дізнатися, які свята в цьому місяці дозволять вам отримати додатковий вихідний, – читайте наш матеріал.

вихідні

Вихідні в січні 2020

Загальна кількість календарних днів: 31

Робочі дні: 21

Вихідні в січні – 10 днів: 1, 4, 5, 6, 7, 12, 18, 19, 25, 26.

У січні українців чекають Новий рік і Різдво, які залишаються вихідними на державному рівні. Тому вихідних в січні буде 10 днів.

зима в нью йорке

Свята в січні 2020

  • 1 січня – Новий рік
  • 6 січня – Святвечір
  • 7 січня – Різдво Христове
  • 14 січня – Старий Новий рік
  • 19 січня – Хрещення Господнє (Богоявлення)
  • 22 січня – День Соборності і Свободи України
  • 27 січня – Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту
  • 29 січня – День пам’яті героїв Крут

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