Римські канікули Іраклі Макацарія

Фінал вагомого шоу відбувся, а значить, наставники «зважених» можуть сміливо насолодитися відпочинком. Тренер проєкту «Зважені та щасливі»-9 Іраклі Макацарія відправився до Риму. Як проходять канікули і чим займається чоловік в Італії — читайте в матеріалі.

Напередодні Старого Нового року Іраклі Макацарія відвідав історичний і древній Рим. Чоловік поділився, що прекрасно проводить час в колі сестри і близьких друзів. Саме місто нагадує йому великий музей, який переповнений визначними пам’ятками.

А ось про правильне харчування Іраклі на деякий час змушений забути: «Тут дуже смачно і, здається, я наївся пасти на рік наперед. Cheat meal тривав довше запланованого, єдине, що рятує, це щоденні прогулянки по 15 км».

Більше на тему: Інтерв’ю тренера-переможця «Зважені та щасливі»-9 Іраклі Макацарія

У себе на сторінці в Instagram тренер проєкту поділився відео, на якому він на тлі Фонтана Треві, Колізею, Базиліки Святого Петра та інших історичних площ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Читайте більше цікавих новин в Viber і Telegram СТБ