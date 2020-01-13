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Римські канікули Іраклі Макацарія

13.01.2020

Фінал вагомого шоу відбувся, а значить, наставники «зважених» можуть сміливо насолодитися відпочинком. Тренер проєкту «Зважені та щасливі»-9 Іраклі Макацарія відправився до Риму. Як проходять канікули і чим займається чоловік в Італії — читайте в матеріалі.

иракли макацария

Напередодні Старого Нового року Іраклі Макацарія відвідав історичний і древній Рим. Чоловік поділився, що прекрасно проводить час в колі сестри і близьких друзів. Саме місто нагадує йому великий музей, який переповнений визначними пам’ятками.

А ось про правильне харчування Іраклі на деякий час змушений забути: «Тут дуже смачно і, здається, я наївся пасти на рік наперед. Cheat meal тривав довше запланованого, єдине, що рятує, це щоденні прогулянки по 15 км».

Більше на тему: Інтерв’ю тренера-переможця «Зважені та щасливі»-9 Іраклі Макацарія

У себе на сторінці в Instagram тренер проєкту поділився відео, на якому він на тлі Фонтана Треві, Колізею, Базиліки Святого Петра та інших історичних площ.

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