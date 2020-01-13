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Оригінальні привітання зі Старим Новим роком

13.01.2020

Зимові свята продовжують тішити українців, адже з їхньою допомогою чарівний настрій можна продовжити ще на кілька морозних днів. Не забудьте привітати близьких і друзів зі Старим Новим роком! Ми підібрали найцікавіші, оригінальні та найтепліші побажання.

Shh! Let me reveal you my secret

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***

Нехай новорічні засяють вогні!

Щастя й добробуту вашій сім’ї!

Бажаю, щоб злагода вдома була,

І щоби раділа вся ваша сім’я,

Щоб рік що приходить,

Був кращим за всі,

Удачі у бізнесі,

Й в справах усіх!

New Year Celebration With Alarm And Confetti

***

Сієм, сієм, посіваєм,

Щастя-долі вам бажаєм!

У щасливій вашій хаті,

Щоб ви всі були багаті,

Щоб лежали на столі

Паляниці немалі,

Щоб були у вас ковбаси,

Молоко і сало, й м’ясо,

і млинці, і пиріжки,

і пухнасті пампушки.

Щоб були ви в цій оселі

і щасливі, і веселі!

Smiling woman embracing her boyfriend in Christmas

***

У цей Старий Новий рік

Побажаю знову:

Нехай він щастя принесе,

Будуть всі здорові.

Нехай збуваються мрії

І бажання Ваші,

Щоб життя з усіх боків

Ставало кращим!

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Christmas Baubles and Gum Tree Leaves

***

Сію, вію, посіваю,

З Новим роком вітаю!

На Новий рік, на нове щастя

Уродись пшеничка,

Горох, чечевичка!

На полі – копицями,

На столі – пирогами!

З Новим роком,

З новим щастям, господар, господиня!

Celebrating Christmas in office.

***

Зі Старим Новим роком вас!

Бажаю Вам здоров’я – це раз!

Щоб удача до Вас додому прийшла,

І оселилася у Вашому будинку – це два!

Щоб все життя в достатку жили,

І бідності не знали – це три!

Ще я побажаю Вам любові,

Щоб прожили сто років у колі родини!

christmas interior with tree, presents and fireplace

***

Старий рік– казковий час!

Хай здивує щастям Вас

Рік добра і рік кохання.

Тож приймайте привітання:

Будьте добрі та здорові,

Побажаю Вам любові,

Світла й радощів багато!

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Вітаємо зі Старим Новим роком кожного з вас!

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