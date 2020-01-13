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Оксана Байрак змонтувала перші серії «Ніщо не трапляється двічі»-2

13.01.2020

Оксана Байрак розповіла про те, що вже змонтовано перші чотири серії «Ніщо не трапляється двічі»-2. Про це українська режисерка написала на своїй сторінці в Instagram. Всі подробиці в матеріалі.

Ничтоне случается дважды

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Перша частина серіалу закінчилася трикрапкою. Глядачі з нетерпінням чекали продовження. Чим же закінчиться історія кохання Маші та Огнєва? І ось, нещодавно на своїй сторінці в Instagram Оксана Байрак розповіла своїм підписникам, що перші серії бестселера вже змонтовані.

«Ми є те, що ми постійно робимо. Тоді досконалість стає не дією, а звичкою» (Аристотель).

P.S. Ну, що ж ‒ досконалість Байрак творить звичну досконалість.

P.Р.S. Змонтувала, до речі, вже 4 серії досконалості з досконалостей «Ніщо не трапляється двічі»-2», ‒ написала Оксана Байрак у своєму пості.

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Нагадаємо, що прем’єру другого сезону телебестселера Оксани Байрак «Ніщо не трапляється двічі» заплановано на 2020 рік. Це спільний проєкт СТБ, FILM.UA Group і «Студії Оксани Байрак».

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