Нідерланди визначили представника на Євробаченні-2020

За чотири місяці в Роттердамі почнеться міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2020. Країни – учасниці конкурсу вже одна за одною оголошують своїх представників. Уже обрано і представника країни, що прийматиме конкурс.

На Євробаченні-2020 Нідерланди представить молодий вокаліст Жангу Макрой. Про це повідомлено на офіційному сайті конкурсу. «Пісня, яку він заспівав, відразу ж зачепила нас. Ми дуже раді, що Жангу хоче відправитися в цю подорож з нами!» – каже член Нацвідбору Ерік ван Штаде.

Сам Жангу також радіє новинам: «Я удостоєний величезної честі! Це мрія і найпрекрасніша річ, про яку я тільки міг мріяти». Відомо, що конкурсна пісня Жангу буде представлена ​​пізніше.

Нагадаємо, що ім’я представника від України на Євробаченні-2020 року ми дізнаємося у фіналі Нацвідбору 22 лютого.

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