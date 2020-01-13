Обряд посівання – одна з головних традицій святкування Старого Нового року, який українці відзначають в ніч з 13 на 14 січня. У нашому матеріалі ми розповімо, коли, чим і як слід посівати на Старий Новий рік 2020. Крім того, тут ви знайдете цікаві вірші для посівання, з якими можна сміливо вирушити в гості до сусідів, рідних і близьких.

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Посівання на Старий Новий рік – це давній обряд, який проводили наші предки, щоб збільшити урожай наступного року. Зараз посівальники переслідують інші цілі, але традиції залишаються традиціями.

Коли посівають на Старий Новий рік

Посівати починають виключно зранку 14 січня. А робити це можуть хлопчики, юнаки та чоловіки. Рано-раненько, об’єднавшись у компанії, вони ходять по сусідських будинках і питають дозволу на посівання. При собі у посівальників повинні бути мішечки з будь-яким зерном, наприклад, пшеницею, ячменем, гречкою або рисом. Бажаючи господарям всього найкращого, хлопці розкидають зерно по кімнатах і читають світлі посівальні вірші. Як подяку добрим молодцям видають солодку випічку, цукерки, фрукти або трохи грошей. А після їх відходу зерно не можна підмітати до самого заходу.

Як правильно посівати:

Потрібно заздалегідь приготувати зерно, найчастіше посівальники використовували пшеницю, жито, ячмінь або гречку.

Не можна посівати голими руками, за традицією, посівальники обов’язково повинні бути в теплих рукавицях.

Посівальник входить у будинок з двома мішками: один для зерна, другий – для гостинців.

Чим раніше прийде перший посівальник, тим більше щастя, удачі та благополуччя принесе він в будинок.

Зерно, яке розсипали посівальники, не можна підмітати до заходу сонця, інакше весь ефект від посівання піде нанівець.

Посівалки на Старий Новий рік 2020

Щедрик-щедрик-щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати.

Вийди-вийди, господарю,

Подивися на кошару,

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва.

***

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я.

А пан – як господар.

Господиня – як калина.

А діточки – як квіточки.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

***

Сію, сію, засіваю,

Вашу хату не минаю,

З Новим роком йду до хати,

Щось вам маю віншувати:

Щоби діти всі здорові,

Їсти кашу всі готові,

Щоб вам була з них потіха,

А нам грошей хоч півміха!

***

Ми прийшли вас посівати,

Щоб усіх пошанувати.

Сієм, сіємо зерном,

Новий рік щоб був з вином.

Від їди щоб стіл ломився,

Щоб і хліб не перевівся.

Сієм, сієм, посіваєм,

Щастя й радості бажаєм.

Щоб і дома, і на полі

Вам всього було доволі.

Сієм, сієм, посіваєм,

З Новим роком Вас вітаєм!

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