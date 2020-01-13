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Гороскоп на 14 січня 2020 року

13.01.2020

Гороскоп на 14 січня 2020 року допоможе вам дізнатися, що потрібно робити на початку тижня. Як правильно спланувати день і чого слід уникати? Гороскоп на вівторок від екстрасенсів СТБ – читайте в матеріалі.

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Овен

Вівторок буде для вас складним. Зірки рекомендують в цей день звести розмови зі знайомими до мінімуму. Можливо, у вас з’явилися недоброзичливці.

Телець

Тельці, будьте розсудливими. Все, чого ви хочете досягти в 2020 році, не відкладайте на потім. Працюйте, займіться новими справами або запишіться на цікаві курси.

Близнюки

Зірки обіцяють Близнюкам ледачий і спокійний день. Але саме через цей спокій, за словами екстрасенсів, може статися щось небезпечне. Перевірте свій банківський рахунок і змініть паролі на картках.

Рак

Ракам зірки обіцяють досить продуктивний день. Старайтеся, працюйте, і, можливо, керівництво помітить ваші старання і винагородить вас.

Лев

Зірки рекомендують в цей день не вживати алкоголь ні в якому вигляді. Це може сильно вплинути на стан вашого здоров’я.

Діва

Діви повинні зберігати спокій і навести порядок у своїй голові. Подумайте, які справи у вас зараз в пріоритеті, і займіться ними.

Терези

Для Терезів самий час для відпочинку. Дозвольте собі ввечері розслабитися і помедитувати. Можливо, саме сьогодні ви зустрінете свою долю!

Скорпіон

Скорпіонам у вівторок потрібно відпочити і набратися сил перед важливими життєвими рішеннями. До слова, сьогодні вас чекає цікаве знайомство і важлива розмова. 

Стрілець

У вас сьогодні можуть відбутися серйозні сварки з рідними. Постарайтеся пом’якшити і без того напружену обстановку і налагодити контакт з близькими.

Козеріг

Намагайтеся більше часу приділити своїй другій половинці. А якщо ви самотній Козеріг, негайно займіться пошуками свого кохання.

Водолій

Зірки обіцяють Водоліям хороший і яскравий день. Можливо, ви зустрінетеся зі старими друзями, яких не бачили багато років.

Риби

Риби в цей день у зоні ризику. Зверніть увагу на свій душевний стан. Можливо, не за горами нервовий зрив або депресія. Постарайтеся в цей день відпочити і заспокоїтися.

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