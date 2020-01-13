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Аїда Ніколайчук – «The Red Moon»: прем’єра кліпу

13.01.2020

Переможниця 3 сезону наймасштабнішого вокального шоу «Х-фактор» Аїда Ніколайчук випустила кліп на пісню «The Red Moon». Подробиці – далі в матеріалі.

Яскрава і талановита переможниця 3 сезону шоу «Х-фактор» Аїда Ніколайчук не перестає дивувати своїми музичними новинками. Так, вчора артистка порадувала своїх фанатів новою відеороботою.

«Ну, ось, нарешті вийшов наш довгоочікуваний кліп на пісню «The Red Moon».

Хочу подякувати всій команді, стараннями якої з’явилися пісня і кліп!» – написала на своїй сторінці в Instagram артистка.

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