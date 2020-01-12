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Стас Боклан святкує день народження

12.01.2020

Сьогодні, 12 січня, народний артист України, актор драми «Кріпосна» Стас Боклан святкує день народження. Чоловік відзначає свій ювілей — 60 років. 

стас боклан

Актора театру і кіно, народного артиста України Стаса Боклана глядачі люблять вже багато років. У 2006 році за значний особистий внесок у культурний розвиток України акторові присвоїли звання заслуженого артиста України, а в 2016 — народного артиста.

стас боклан

У легендарному костюмованому серіалі «Кріпосна» Стас Боклан зіграв поміщика Петра Червінського. Роль багатого, нещадного і суворого героя була артисту до снаги, як нікому іншому. Телеканал СТБ анонсував зйомки 3-го сезону, і вже в 2021 році глядач побачить продовження сюжетної лінії улюбленої драми.

Більше на тему: «Кріпосна» та «Ніщо не трапляється двічі» увійшли в топ-10 запитів в Google у 2019 році

Редакція сайту STB.UA вітає Стаса Боклана з ювілеєм!

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