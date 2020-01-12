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«Слідство ведуть екстрасенси»: смертельний любовний трикутник та привид жінки з трояндами

12.01.2020

У першому випуску нового сезону проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» експерти Рубіна Цибульська та Жанна Шулакова займалися розслідуванням справи молодої жінки, яка викликала дух коханого зі світу мертвих і в результаті сама дізналася про свою смерть! 

Симпатичну рудоволосу жінку звуть Анастасія Волкова. Вона – звичайна мама, яка виховує двох дітей. Та мешканці Дніпропетровщини дуже добре знають Настю. Адже вона живе й працює в унікальному місці – приватному зоопарку, де реабілітують диких тварин. Жінка рятує звірів з усієї країни, які з різних причин опинилися на межі життя та смерті. 

Але ця сильна й смілива жінка, яка врятувала життя стільком диким тваринам, страшенно боїться передчасно померти. Анастасія впевнена, що покійний чоловік Юрій забрав на той світ її нареченого. А тепер полює й на неї саму. 

Історія кохання Насті та Юрія розпочалася саме в цьому зоопарку. Пара збудувала його майже з нуля. Це місце стало втіленням мрії двох закоханих людей. 

Але щасливе життя Анастасії закінчилося, коли чотири роки тому у її коханого Юрія виявили важку хворобу. Незважаючи на всі зусилля лікарів, врятувати чоловіка не вдалося. Тепер Настя хвилюється, аби Юрій не забрав на той світ і її! Однак чи змогли ясновидці врятувати жінку з жахливих лап смерті? І чий насправді дух смертельно загрожує невинній матусі? Дивіться просто зараз!

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