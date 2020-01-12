«Слідство ведуть екстрасенси»: невже молоду маму намагається забрати на той світ покійний чоловік?

У першому випуску нового сезону проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» експерти Рубіна Цибульська та Жанна Шулакова будуть займатися розслідуванням, яке стане одним із найбільш шокуючих за всі роки існування програми. Але яка загадкова істота хоче забрати на той світ ні в чому не винну жінку?

Анастасія Волкова живе на Дніпропетровщині, працює в місцевому зоопарку, виховує сина Мирона та донечку Мирославу. Молода мама звернулася по допомогу до екстрасенсів, бо переконана, що її на той світ намагається забрати покійний чоловік. Розбираючись у цій справі, ясновидиці Рубіна Цибульська та Жанна Шулакова з’ясують, що Настю може забрати не покійний коханий, а якийсь інший дух.

Однак хто відкрив полювання на молоду маму? І чи вдасться жінці вибратися зі смертельної пастки?

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