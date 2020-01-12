Гороскоп на 13 січня 2020 року допоможе вам дізнатися, куди відправитися на початку тижня. Як правильно спланувати день і чого слід уникати. Гороскоп на понеділок від екстрасенсів СТБ — читайте в матеріалі.

Більше на тему: Любовний гороскоп на 2020 рік від Хаяла Алекперова

Овен

Початок тижня стане для вас справжнім святом. Хороші звістки чекають на вас. Не ігноруйте дзвінки з незнайомих номерів і погоджуйтеся на зустрічі зі старими знайомими.

Телець

Тельці, не сумуйте. Розлука з близькими людьми — тимчасова. Зовсім скоро вас чекають приємні клопоти. Можливо, вибір путівок на майбутню відпустку або будматеріалів для ремонту.

Близнюки

Тиждень потрібно починати продуктивно. Візьміться за те, про що давно мріяли. Якщо хотіли спробувати себе в ролі швачки — купіть тканину і намалюйте викрійку. Якщо бажали навчитися малювати, то сміливо купуйте полотно і фарби. Сьогодні сприятливий день, щоб розкрити в собі новий талант.

Рак

Не бійтеся стати комунікабельними. Якщо давно хотіли зав’язати розмову з начальником або людиною, яка вам симпатична, — сміливо йдіть на контакт.

Лев

Будьте пильні у виконанні своєї роботи. Намагайтеся не випускати з уваги дрібниці, які згодом можуть вилитися в справжню проблему.

Діва

На енергетику Дів сьогодні діятимуть безліч чинників, які дратуватимуть. Тому зберігайте спокій і рівновагу у своїх думках. Не піддавайтеся провокаціям, інакше конфлікт буде неминучий.

Терези

Час експериментувати зі своєю зовнішністю. Дуже часто зміна іміджу йде на користь не тільки самооцінці, а й особистим стосункам. Якщо хочете зустріти своє кохання, то стрижка або новий колір волосся допоможуть вам наблизитися до своєї мрії.

Скорпіон

Намагайтеся більше часу приділити рідним. Їм явно не вистачає вашої уваги. Сьогодні найкраще провести вечір в колі близьких, вислухавши їхні переживання.

Стрілець

Не зациклюйтеся на проблемі. Найкращим рішенням буде залишити все на самоплив. Ви багато зробили для того, щоб постаратися залагодити конфлікт. Однак тепер саме час дати можливість партнеру обдумати свої помилки.

Козеріг

Козерогам зірки обіцяють прибуток. Можливо, на роботі справи підуть вгору. Також не виключено, що сьогодні з’явиться покупець речі, яку ви давно намагаєтеся продати.

Водолій

Понеділок для Водоліїв буде особливо складним, адже втома і повна апатія візьмуть гору. Однак впоратися з цим допоможе хороша музика, смачна їжа і хороша комедія.

Риби

У Риб грядуть приємні зміни. Кар’єрне зростання ось-ось станеться, головне сьогодні – правильно проявити свої здібності і знання. Не ігноруйте поради близьких, вони бажають вам добра.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ