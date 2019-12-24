Торт на Новий рік 2020: класичні та оригінальні рецепти
Серед величезного розмаїття десертів, кожна господиня незабаром почне замислюватися над тим, який торт приготувати на Новий рік 2020? Пропонуємо 10 найкращих рецептів від учасників кулінарного шоу «Мастершеф»: від класичних тортів зі смаком дитинства, до оригінальних, сучасних та навіть експериментальних. Вибирати свій ідеальний торт на Новий рік ви можете вже зараз у нашому матеріалі.
Більше на тему: Салат олів’є до Нового року 2020: класичний рецепт
Брауні з лимоном і лаймом
Інгредієнти:
- темний шоколад – 150 г
- масло – 150 г
- цукор – 180 г
- яйця – 3 шт.
- борошно – 120 г
- гірке какао – 1 ст. л.
- цедра і сік лимона – 1 шт.
- цедра і сік лайма – 1 шт.
- розпушувач – 1 ч. л.
Приготування:
- Змішати цукор, цедру лимона і лайма. Влити сік, вбити яйця і ще раз перемішати.
- Шоколад з маслом розтопити на водяній бані. Додати до яєчної суміші.
- Всипати борошно, какао і розпушувач. Перемішати і викласти у змащену маслом форму. Випікати 25–30 хв при 180 °С. Готовий пиріг нарізати трикутниками і прикрасити будь-яким кремом.
Бісквітний рулет з шоколадним кремом
Інгредієнти:
- молоко – 200 мл
- вершкове масло – 210 г
- пшеничне борошно – 120 г
- картопляний крохмаль – 40 г
- розпушувач – 1 ч. л.
- цукор – 290 г
- яйця – 3 шт.
- жовтки – 3 шт.
- какао-порошок – 10 г
- коньяк – 2 ст. л.
- ванільний цукор та сіль – дрібка
Приготування:
- У сотейнику підігріти 30 г вершкового масла і 70 мл молока.
- Яйця, жовтки і 160 г цукру збити в піну. Борошно просіяти з 20 г крохмалю, розпушувачем, ваніліном і сіллю. Акуратно змішати з яєчною і молочно-масляною сумішами.
- Тісто викласти на вистелене пергаментом деко і випікати 10–15 хв при 190 °С. Дістати з духовки і разом з пергаментом згорнути в рулет. Дати охолонути.
- Для крему в сотейнику змішати 130 мл молока, 130 г цукру і 20 г крохмалю. Довести до кипіння, а потім, помішуючи, варити до загустіння.
- Збити 180 г вершкового масла до побіління і порціями підмішати в охолоджений крем. Продовжуючи збивати, додати какао і коньяк. Рулет звільнити від пергаменту і змастити. Залишити в холодильнику на 1–2 год. За бажанням полити шоколадом.
Чорний ліс
Інгредієнти для тіста:
- вершкове масло – 70 г
- мигдальне борошно – 20 г
- цукор – 80 г
- яйця – 90 г
- вершки (жирність 30–35%) – 40 мл
- чорний шоколад – 50 г
- борошно – 70 г
- розпушувач – 3 г
- какао-порошок – 15 г
- заморожена вишня без кісточки – 50 г
Інгредієнти для сиропу (для просочення):
- вода – 120 мл
- цукор – 60 г
Інгредієнти для ганашу на білому шоколаді:
- білий шоколад – 180 г
- вершки – 80 мл
- холодне вершкове масло – 60 г
Інгредієнти для вишневого компоте:
- вишня без кісточки – 200 г
- вода – 50 мл
- цукор – 60 г
- кукурудзяний крохмаль – 10 г
- желатин в порошку – 8 г
- вода – 40 мл
Інгредієнти для шоколадної глазурі:
- чорний шоколад – 500 г
- какао-масло – 100 г
- рафінована соняшникова олія – 100 мл
Приготування:
- Заздалегідь підготувати форми: змастити їх тонким шаром вершкового масла і присипати борошном.
- Збити вінчиком розм’якшене вершкове масло, додати мигдальне борошно, потім цукор.
- Змішати теплі вершки з яйцями і ввести в масляно-цукрову суміш.
- Додати борошно з розпушувачем. Вимішати до однорідності та з’єднати з розтопленим теплим шоколадом, його температура повинна бути від 45 до 50 градусів.
- Тепер додати заморожену вишню, швидко перемішати і відразу ж розкласти тісто у заздалегідь підготовлені форми.
- Випікати в розігрітій до 160 градусів духовці 40–45 хвилин. Необхідно дати кексу злегка охолонути, потім дістати його з форми і відставити до повного охолодження.
- Зробити сироп: з’єднати воду з цукром, довести до кипіння, зняти з вогню. Охолодити.
- Приготувати ганаш: розтопити в мікрохвильовці або на паровій бані білий шоколад. З’єднати його з теплими вершками. Перебити занурювальним блендером до однорідності. Додати холодне вершкове масло і знову перебити блендером.
- Приготувати вишневе компоте: залити желатин водою кімнатної температури і залишити на 15–20 хвилин. З’єднати в сотейнику вишню, воду, цукор, крохмаль. На середньому вогні, при постійному помішуванні, довести компоте до кипіння і зникнення присмаку крохмалю. Зняти з вогню, додати замочений, набряклий желатин.
- Зробити шоколадну глазур: шоколад розтопити до температури 50 градусів. З’єднати з розтопленим маслом какао, додати рослинну олію.
- Тепер потрібно зібрати кекс. Робити це потрібно в тій же формі, в якій він випікався. Якщо у вас силіконова форма, її нічим вистилати не потрібно. А якщо металева, то для того, щоб дістати зібраний і підморожений кекс із форми, потрібно укласти пергамент на дно і краї. Пергамент повинен звисати з усіх боків, щоб було зручно дістати кекс із форми.
- Охолоджений кекс розрізати уздовж, на три рівні частини. Просочити сиропом. На дно форми вилити шар ганаша, на нього покласти перший корж. Потім шар компоте, знову корж, шар ганаша і корж.
- Поставити кекс на 3–4 години в морозильну камеру.
- Дістати з форми, поставити кекс на решітку і залити його шоколадною глазур’ю.
- Прибрати кекс на кілька годин в холодильник. Чекати, поки кекс розморозиться.
П’яна вишня
Інгредієнти для бісквіта:
- яйця – 3 шт.
- цукор – 150 г
- борошно – 100 г
- какао – 40 г
- розпушувач – 1 ч. л.
Приготування:
- Білки відокремити від жовтків і збити окремо з цукром.
- Акуратно змішати білки з жовтками силіконовою лопаткою.
- Взяти сито і поступово просіяти всі сухі інгредієнти, одночасно вмішуючи їх у яєчну масу. Рухи повинні бути спрямовані у одному напрямку, знизу доверху.
- Переливаємо тісто у форму і ставимо на 20–25 хвилин у розігріту до 180 градусів духовку.
- Перевіряємо час від часу готовність бісквіта дерев’яною зубочисткою.
- Готовий бісквіт виймає і ставимо остигати.
Інгредієнти для пропитки:
- коньяк із соком вишні – третина склянки
- кава – 2 ч. л.
- кип’ячена вода
Приготування:
- З’єднати всі інгредієнти і перемішати.
- Дати настоятися.
Інгредієнти для крему:
- рикота – 250 г
- філадельфія – 50 г
- яйця – 3 шт.
- цукор – приблизно 150 г
Приготування: ⠀
- Білки відокремити від жовтків. Збити те й інше з цукром. Білки збиваємо несильно, щоб крем вийшов ріденький.
- До збитих жовтків додаємо 2 види сиру і перемішуємо до однорідності. Можна навіть акуратно збити.
- Додаємо білки і перемішуємо. Куштуємо, і якщо все подобається, значить, крем готовий.
Збираємо десерт:
- На дно креманки викладаємо бісквіт, який ми зволожили у пропитці.
- Додаємо вишню і зверху покриваємо кремом. Продовжуємо укладати шари, поки не закінчиться місце.
- Зверху посипаємо какао і прикрашаємо свіжими ягодами.
Тірамісу
Інгредієнти для савоярді (бісквіт «дамські пальчики»):
- яйця – 2 шт.
- цукор – 2 ст. л.
- борошно – 50 г
- цукрова пудра – 50 г
Приготування савоярді:
- Збиваємо білки до утворення піни, додаємо цукор і продовжуємо збивати до стійких піків.
- Збиваємо жовтки і цукром до густої маси – освіти малюнка.
- Вмішуємо жовтки в білки, делікатно, лопаткою.
- Потім через дрібне сито додаємо борошно. Вимішуємо масу обережно, за допомогою лопатки, щоб зберегти легкість.
- За допомогою круглої насадки відкидають на деко смужки бісквіта, присипаємо тонким шаром цукрової пудри. Через кілька хвилин ще раз присипаємо цукровою пудрою.
- Випікаємо при температурі 170⁰, 18-20 хвилин.
Інгредієнти для кавового крему:
- жовток – 4-ох яєць
- цукор – 120 г
- вода – 60 мл
- желатин – 4 г + 20 мл води (кімнатної температури)
- вершки (33% жирності) – 200 мл
- маскарпоне – 200 г
- розчинна кава – 4 г (зерна) + 2 ст. л. окропу
Приготування кавового крему:
- З води і цукру варимо сироп 116⁰. Вливаємо його під збивати жовтки, продовжуємо збивати.
- Додаємо замочений, набряклий і розбещений в мікрохвильовці желатин, потім кави, маскарпоне. Вимішуємо до однорідності.
- Збиваємо вершки до стійких піків і змішуємо з основною масою.
Інгредієнти для сиропу для просочення:
- вода – 200 мл
- цукор – 130 г
- 4 гр розчинна кава – 4 г(зерна)
- чорний ром – 30 мл
Приготування сиропу для просочення:
З’єднуємо всі інгредієнти, кип’ятимо 2-3 хвилини. Даємо час сиропу, охолодитися.
Молочна дівчинка
Інгредієнти для тіста:
- згущене молоко — 600 г
- яйця — 3 шт.
- борошно — 240 г
- розпушувач — 15 г
Інгредієнти для крему:
- вершковий сир — 500 г
- вершки 33% — 150 г
- цукрова пудра — 150 г
Спосіб приготування:
- Приготуйте тісто. Збийте згущене молоко разом з яйцями до появи пухирців.
- Просійте борошно з розпушувачем.
- Додайте борошно до згущенки та яєць і перемішайте лопаткою до однорідної маси.
- Дайте тісту настоятися протягом 15–20 хвилин.
- Заздалегідь намалюйте на пергаменті кола-шаблони для коржів, наприклад, діаметром 20 см.
- Налийте в центр шаблону 2–3 ст. л. тіста та рівномірно розмажте його.
- Випікайте коржі 5 хвилин при температурі 180 °C.
- Готові коржі перекладіть пергаментом, щоб уникнути склеювання їх між собою.
- Приготуйте крем. Змішайте вершковий сир і цукрову пудру, далі поступово додайте вершки.
- Зберіть торт. Викладіть трохи крему на підкладку, а зверху — перший корж. Продовжуйте чергувати крем і коржі. Останній корж не змащуйте одразу кремом. Поставте десерт у холодильник на кілька годин.
- Після того, як торт просочився, покрийте останній корж кремом і прикрасьте на свій смак.
Наполеон
Інгредієнти для 7–8 коржів:
- яйця – 3 шт.
- сметана -– 70 г
- цукор – 70 г
- масло вершкове розтоплене – 70 г
- молоко – 30 мл
- коньяк – 15 г
- сіль – 2 г
- борошно – 450 г
Інгредієнти для крему:
- молоко – 950 мл
- цукор – 250 г
- борошно – 100 г
- яйця – 4 шт.
Приготування:
- Змішуємо всі інгредієнти для тіста. Воно повинно бути щільне і не липнути до рук.
- Розкачуємо тісто з борошном дуже тонко.
- Випікаємо за температури 180 градусів до рум’яності.
- Коржі проколоти виделкою.
- 750 мл молока і 250 г цукру доводимо до кипіння і вводимо суміш інгредієнтів, які залишилися для крему.
- Все перемішуємо ретельно й інтенсивно. Заварюємо в крем і охолоджуємо.
- Коли крем охолов, додаємо 300 г вершкового масла кімнатної температури і збиваємо до повного «розходження». Повинен вийти ароматний шовковистий однорідний крем.
- Далі просто промазуємо коржі.
- Залишаємо на ніч в холодильнику під плівкою.
- Вранці ставимо під прес або кладемо дошку зверху.
Ф’южн-чизкейк із морквяно-апельсиновим желе
Інгредієнти для пісочного тіста:
- горіхове борошно — 120 г (перебийте будь-які горіхи у комбайні чи кавомолці)
- пшеничне борошно — 120 г
- цукрова пудра — 70 г
- вершкове масло — 120 г
- яйце — 1 шт.
- ванільний цукор
Інгредієнти для морквяно-апельсинового желе:
- морквяний сік — 150 мл
- апельсиновий сік — 150 мл
- агар-агар — 4 г
Інгредієнти для апельсинового гелю:
- апельсиновий сік — 200 мл
- агар-агар — 2 г
Інгредієнти для крему:
- маскарпоне — 300 г (можна замінити сиром, перетертим через сито)
- вершки — 100 мл
- цукрова пудра — 50 г
- ванільний цукор
Спосіб приготування:
- Приготуйте пісочне тісто. Перемішайте всі сухі інгрідієнти та додайте холодне подрібнене масло. Зробіть крихту. Додайте яйце та вимісіть однорідне тісто, за потреби використовуйте пшеничне борошно для вимісу. Розкачайте тісто завтовшки 5 мм та виріжіть смужки завдовжки 12 см та завширшки 3,5 см. Залиште смужки в холодильнику на 15 хв. Потім випікайте за 175°C до готовності.
- Приготуйте морквяно-апельсинове желе. Налийте у сотейник морквяний та апельсиновий соки і додайте агар-агар. Поставте на вогонь та дайте закипіти, постійно помішуючи вінчиком. Вилийте суміш у заздалегідь застелену форму (наприклад, у лоток). Товщина желе має бути 0,5 см. Відправте желе у холодильник. Після застигання наріжте желе смужками завширшки 2–2,5 см та завдовжки 12 см. Та виріжте 2 круги за допомогою стопки.
- Приготуйте апельсиновий гель. Налийте в сотейник апельсиновий сік та додайте агар-агар. Доведіть до кипіння, постійно помішуючи. Вилийте суміш у форму і поставте в холодильник до застигання. Після того, як суміш застигне, збийте блендером до однорідності.
- Приготуйте крем. Збийте міксером всі інгредієнти до отримання кремової консистенції.
- Зберіть десерт. На центр тарілки покладіть смужку желе. Зверху висадіть крем з кондитерського мішка у 2 шари. З кожного горизонтального боку поставте по смужці пісочки. І з двох інших боків прикладіть по кружечку желе. Прикрасьте м’ятою. Поруч зробіть крапельки гелю.
Естерхазі
Інгредієнти:
- цукор — 1 ст.
- борошно — 2 ст. л.
- волоський горіх — 200 г
- кориця — 2 г
- яйце — 6 шт.
- абрикосовий джем — 2 ст. л.
- ванільний цукор — 1 пак.
- молоко — 2 ст.
- вишнева наливка — 2 ст. л.
- вершкове масло — 50 г
- мигдальна стружка — 100 г
- білий шоколад — 1 плитка
- чорний шоколад — 1 плитка
Приготування:
- Білки збити з цукром до стану густої піни, додати корицю і подрібнений волоський горіх.
- Сформувати коржі на круглих заготовках з пергаменту.
- Випікати при температурі 200°С протягом 7 хвилин.
- Молоко змішати з цукром і довести до кипіння.
- Яйця збити, додати борошно і частину молока, ретельно перемішати.
- Влити яєчну суміш у тепле молоко і варити до загустіння. Трохи остудивши, додати масло і наливку.
- Готові коржі змастити заварним кремом.
- Останній корж змастити абрикосовим джемом.
- Розтопити на водяній бані білий шоколад і полити ним торт.
- Розтопити чорний шоколад і помістити його в кондитерський шприц (або конверт з пергаменту).
- Намалюйте на торті спіраль, рухаючись від центру до краю.
- Кінчиком ножа розділити спіраль на сегменти, щоб вийшов малюнок павутинки.
- Обсипати бічну частину торта мигдальною стружкою.
Шоколадний торт з лимоном
Інгредієнти для шоколадного торта:
- чорний шоколад — 250 г
- подрібнений волоський горіх — 300 г
- яйця — 12 шт.
- цукор — 600 г
- лимони — 4 шт.
- вершкове масло — 200 г
- вода — 250 мл
- заварна кава — 50 мл
- вершки 30% — 250 мл
Приготування шоколадного торта:
- Жовтки відокремити від білків.
- Перетерти жовтки з цукром.
- Білки збити в піну.
- До маси з жовтками додати шоколад з вершковим маслом, подрібнені горіхи.
- Перемішати білки з жовтковою масою.
- Випікати три коржі при температурі 200° С протягом 35 хвилин.
Приготування крему:
- З цукру та води зварити сироп.
- Додати подрібнені горіхи.
- Вимісити масу і зняти з вогню.
Приготування начинки:
- Подрібнити відварні лимони, додати цукор.
- З цукру й води зварити сироп, додати в лимонну масу.
Приготування помадки:
- До цукру додати вершки з шоколадом.
- Варити масу до консистенції густої сметани.
- Коржі змочити кавою та сформувати торт.
- Полити шоколадною помадкою, посипати какао.
Смачного!